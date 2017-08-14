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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    Family Portrait: редкое семейное фото Ченнинга Татума с женой и дочкой

    Впервые за долгое время актеры показали подросшую Эверли

    Ченнинг Татум и Дженна Девон-Татум привыкли быть на виду у публики, а вот свою единственную дочь Эверли предпочитают держать подальше от посторонних глаз. Фото малышки редко появляются в Instagram звездных родителей, поэтому каждый новый выход семьи в свет в полном составе вызывает подобный ажиотаж со стороны поклонников.

    Family Portrait: редкое семейное фото Ченнинга Татума с женой и дочкой фото [3]ФОТОlegion-media.ru

    Так, в минувшие выходные звездная семья отправилась на фестиваль детского искусства Color Me Mine в Лос-Анджелесе. По пути на праздник 4-летняя Эверли сидела на шее у отца в нарядном желтом платье со сказочной тиарой в руках. На ногах у принцессы вместо хрустальных туфелек были удобные синие кроссовки. Рядом с мужем и дочкой шла Дженна Девон в летнем струящемся сарафане в пол с цветочной аппликацией, а также в шляпе с широкими полями и солнцезащитных очках.

    Family Portrait: редкое семейное фото Ченнинга Татума с женой и дочкой фото [1]
    Family Portrait: редкое семейное фото Ченнинга Татума с женой и дочкой фото [2]

    Напомним, что пара познакомилась на съемочной площадке фильма «Шаг вперед» в 2006 году, где у них и начался роман. Спустя три года Дженна и Ченнинг поженились в Малибу. В 2013 году в Лондоне у актеров родилась дочь Эверли.

    Family Portrait: редкое семейное фото Ченнинга Татума с женой и дочкой фото [4]ФОТОGettyImages

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