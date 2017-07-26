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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Family Portrait: редкие фото Пенелопы Крус и Хавьера Бардема с детьми

    Семейная идиллия одной из самых скрытных пар западного шоу-бизнеса

    Одна из самых ярких и темпераментных пар западного шоу-бизнеса, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, предпочитает держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз. Ничего удивительно нет и в том, что и своих детей они пытаются оградить от повышенного внимания со стороны прессы. Впрочем, иногда настойчивым фотографам все же удается запечатлеть семью во время прогулки. Так, на днях в сети появились снимки Пенелопы и Хавьера во время поездки в Диснейленд, где они решили отпраздновать четырехлетие младшей дочери Луны. Катание на каруселях, ланч в гостях у Русалочки и вечернее шоу по мотивам мультика «Холодное сердце» — чем не идеальный детский праздник!

    Family Portrait: редкие кадры Пенелопы Крус и Хавьера Бардема с детьми
    Family Portrait: редкие кадры Пенелопы Крус и Хавьера Бардема с детьми
    Family Portrait: редкие кадры Пенелопы Крус и Хавьера Бардема с детьмиФОТОlegion-media.ru / Getty Images

    В одном из недавних интервью Пенелопа призналась, что никогда не опубликует фото своих детей у себя в социальных сетях. Актриса считает, что просто не имеет на это права, ведь это решение должны принять они сами, когда подрастут. Кроме того, теперь при выборе новых ролей красавица-брюнетка в первую очередь учитывает интересы малышей. «Я не могу просто взять и уехать на другой материк на полгода, бросив детей на нянь или бабушек. Только я несу за них полную ответственность», — делится Крус.

    Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

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