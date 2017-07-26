Family Portrait: редкие кадры Пенелопы Крус и Хавьера Бардема с детьми

Одна из самых ярких и темпераментных пар западного шоу-бизнеса, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, предпочитает держать свою личную жизнь подальше от любопытных глаз. Ничего удивительно нет и в том, что и своих детей они пытаются оградить от повышенного внимания со стороны прессы. Впрочем, иногда настойчивым фотографам все же удается запечатлеть семью во время прогулки. Так, на днях в сети появились снимки Пенелопы и Хавьера во время поездки в Диснейленд, где они решили отпраздновать четырехлетие младшей дочери Луны. Катание на каруселях, ланч в гостях у Русалочки и вечернее шоу по мотивам мультика «Холодное сердце» — чем не идеальный детский праздник!