Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

Мила Кунис и Эштон Катчер стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Впрочем, иногда фотографам все же удается сделать редкие фото звездного семейства во время совместных прогулок. Чаще всего в прессе появляются снимки супругов вместе с 3-летней дочерью Уайетт, а вот 8-месячный Дмитрий, напротив, редко становится героем передовиц.

Впрочем, недавно фотографам все же удалось сделать несколько редких кадров звездной четы в полном составе: вместе с детьми Мила и Эштон посетили Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Уайетт сидела на коленях актера, за которым прочно закрепилась слава одного из самых сумасшедших и заботливых отцов Голливуда, а Дмитрия не выпускала из рук Мила.

Напомним, что ради детей 33-летняя актриса стала гораздо реже появляться на киноэкранах. Мила уверена, что ее карьера не стоит того, чтобы месяцы напролет находиться вдали от малышей и не иметь возможности следить за тем, как быстро они растут. Что касается Эштона, то актер также старается как можно реже отлучаться от жены и детей. Катчер не раз признавался, что по-настоящему гордится тем, что его семья — одна из самых образцовых в Голливуде.