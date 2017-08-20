Family Portrait: Мадонна впервые поделилась снимком со всеми своими детьми

Полная версия
Шестеро детей певицы собрались вместе в честь ее дня рождения
16 августа Мадонне исполнилось 59 лет. Свой день рождения певица праздновала в течение двух дней в город Лечче на итальянском полуострове Салентина. Поздравить Мадонну приехали все шестеро ее детей, как биологические, так и приемные: 20-летняя Лурдес, 17-летний Рокко, 11-летние Дэвид и Мерси и 4-летние близняшки Стелла и Эстер.
Вчера певица впервые поделилась в Instagram семейной фотографией, на которой запечатлены сразу все ее дети. Снимок был сделан во время костюмированной вечеринки и собрал в соцсети более 238 тысяч лайков.
Напомним, что свою первую дочь Лурдес Мадонна родила от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Сын Рокко появился на свет в браке певицы с режиссером Гаем Ричи. Незадолго до развода певица и режиссер усыновили мальчика из Малави Дэвида Банду. Малавийскую девочку Мерси Мадонна взяла на воспитание в 2009 году. Близняшки Стелла и Эстер в ее семье появились в феврале 2017-го — как и предыдущие приемные дети певицы, девочки родились в Малави.