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    13 июля 2017

    Family Portrait: Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном в Испании

    Первое совместное фото родителей и их восьмимесячного сына Платона

    Ксения Собчак и Максим Виторган часто публикуют на своих страницах в Instagram фотографии друг друга с сыном Платоном, рассказывая подписчикам о достижениях малыша и делясь трогательными моментами из жизни, однако ни разу не показывали настоящего семейного портрета. Сегодня Собчак выложила на своей странице кадр, сделанный во время отдыха в Испании, где она запечатлена вместе с мужем и сыном.

    На снимке супруги позируют в море, а Ксения держит Платона на руках. Фото Ксения Собчак сопроводила цитатой из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Кадр уже собрал 48,5 тысяч лайков.


    Напомним, что первенец пары родился 18 ноября. Имя сына Собчак и Виторган раскрыли только перед Новым годом, а лицо мальчика своим поклонникам не показали до сих пор.

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