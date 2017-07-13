Family Portrait: Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном в Испании

Ксения Собчак и Максим Виторган часто публикуют на своих страницах в Instagram фотографии друг друга с сыном Платоном, рассказывая подписчикам о достижениях малыша и делясь трогательными моментами из жизни, однако ни разу не показывали настоящего семейного портрета. Сегодня Собчак выложила на своей странице кадр, сделанный во время отдыха в Испании, где она запечатлена вместе с мужем и сыном.

На снимке супруги позируют в море, а Ксения держит Платона на руках. Фото Ксения Собчак сопроводила цитатой из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Кадр уже собрал 48,5 тысяч лайков.