Family Portrait: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном

Личная жизнь Джастина Тимберлейка и Джессики Бил нечасто оказывается в центре внимания папарацци. Супружеская пара, несмотря на звездный статус, выстроила отношения с таблоидами таким образом, что желтая пресса не следует за ними по пятам (чего не скажешь, например, о ближайших друзьях Тимберлейка — Джей Зи и Бейонсе). Впрочем, иногда у репортеров все-таки получается запечатлеть Джастина и Джессику. На днях звездное семейство сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку. Тимберлейк и Бил отдыхали вместе со своим сыном Сайласом, особенно не скрываясь. Правда, Джастин все-таки прибегнул к конспирации, использовав очки, бейсболку и непривычные для него черные вещи, а вот Джессику можно было сразу узнать.