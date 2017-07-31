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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    31 июля 2017

    Family Portrait: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном

    Редкие снимки звездного семейства

    Личная жизнь Джастина Тимберлейка и Джессики Бил нечасто оказывается в центре внимания папарацци. Супружеская пара, несмотря на звездный статус, выстроила отношения с таблоидами таким образом, что желтая пресса не следует за ними по пятам (чего не скажешь, например, о ближайших друзьях Тимберлейка — Джей Зи и Бейонсе). Впрочем, иногда у репортеров все-таки получается запечатлеть Джастина и Джессику. На днях звездное семейство сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку. Тимберлейк и Бил отдыхали вместе со своим сыном Сайласом, особенно не скрываясь. Правда, Джастин все-таки прибегнул к конспирации, использовав очки, бейсболку и непривычные для него черные вещи, а вот Джессику можно было сразу узнать.

    Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном

    Кстати, днем раньше певца и актера также видели в Нью-Йорке — все в тех же очках, Тимберлейк в одиночестве куда-то спешил. С учетом того, что именно в Нью-Йорке Вуди Аллен снимает свой новый фильм «Колесо чудес», в котором Джастин играет одну из главных ролей, а также имея в виду предполагаемую запись очередного альбома, можно сделать вывод, что артист вынужденно осел в городе по делам.

    Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыномФОТОspalsh news, getty images

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