Евгений Цыганов впервые показал сыновей

Два года назад Евгений Цыганов ушел из семьи, оставив гражданскую жену Ирину Леонову (беременную на тот момент) и шестерых детей. Позже стало известно о романе актера с коллегой по цеху Юлией Снигирь. В марте 2016-го у Цыганова и Снигирь родился первенец, сын, которого назвали Федором. Малыш стал в общей сложности восьмым ребенком 38-летней звезды сериала «Оттепель».

Евгений Цыганов и Ирина Леонова в к/ф «Дети Арбата»

Евгений крайне неохотно допускает прессу в свою личную жизнь, так что неудивительно, что публика не в курсе его отношений с прежней семьей. Молчание нарушил сам Цыганов, неожиданно показавший миру своих детей от Леоновой. Накануне в аккаунте актера в Instagram появилось фото троих его сыновей — Георгия, Александра и Андрея.