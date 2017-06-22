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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

Евгений Цыганов впервые показал сыновей

В Instagram актера появилось фото с тремя его детьми от гражданского брака с Ириной Леоновой

Два года назад Евгений Цыганов ушел из семьи, оставив гражданскую жену Ирину Леонову (беременную на тот момент) и шестерых детей. Позже стало известно о романе актера с коллегой по цеху Юлией Снигирь. В марте 2016-го у Цыганова и Снигирь родился первенец, сын, которого назвали Федором. Малыш стал в общей сложности восьмым ребенком 38-летней звезды сериала «Оттепель».

Евгений Цыганов и Ирина Леонова в к/ф «Дети Арбата»

Евгений Цыганов и Ирина Леонова в к/ф «Дети Арбата»

Евгений крайне неохотно допускает прессу в свою личную жизнь, так что неудивительно, что публика не в курсе его отношений с прежней семьей. Молчание нарушил сам Цыганов, неожиданно показавший миру своих детей от Леоновой. Накануне в аккаунте актера в Instagram появилось фото троих его сыновей — Георгия, Александра и Андрея.

«А как известно, мы народ горячий!» — подписал Евгений снимок, на котором мальчики одеты в костюмы супергероев: Бэтмена, Супермена и Капитана Америка. Когда именно сделан снимок, неизвестно. Интересно, что комментариев под постом совсем нет.

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