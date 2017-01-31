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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017

Эван Рэйчел Вуд и Зак Вилла женятся

29-летняя актриса пойдет к алтарю во второй раз

Свадебный бум ожидается в этом году на «фабрике грез»: в числе звезд, готовящих брачные клятвы, оказалась и 29-летняя Эван Рэйчел Вуд. Избранником актрисы стал музыкант Зак Вилла, с которым Вуд встречается два года. Пара познакомилась в ходе совместной работы над творческим проектом: влюбленные создали собственный коллектив Rebel And A Basketcase и выпустили альбом.

Зак Вилла и Эван Рэйчел Вуд

Зак Вилла и Эван Рэйчел Вуд

На прошедшей недавно церемонии премии Гильдии киноактеров Эван Рэйчел Вуд и Зак Вилла появились вместе, актриса представляла всем своего бойфренда как жениха. К тому же безымянные пальцы обоих украшали одинаковые серебряные кольца. Позже официальный представитель Вуд подтвердил новость о помолвке пары.

О предыдущих отношениях Виллы ничего не известно, зато Эван Рэйчел Вуд уже имеет двухлетний опыт замужества с актером Джейми Беллом — у экс-супругов есть общий сын.

Зак Вилла и Эван Рэйчел ВудФОТОGetty Images

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