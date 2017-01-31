Эван Рэйчел Вуд и Зак Вилла женятся

Свадебный бум ожидается в этом году на «фабрике грез»: в числе звезд, готовящих брачные клятвы, оказалась и 29-летняя Эван Рэйчел Вуд . Избранником актрисы стал музыкант Зак Вилла, с которым Вуд встречается два года. Пара познакомилась в ходе совместной работы над творческим проектом: влюбленные создали собственный коллектив Rebel And A Basketcase и выпустили альбом.

На прошедшей недавно церемонии премии Гильдии киноактеров Эван Рэйчел Вуд и Зак Вилла появились вместе, актриса представляла всем своего бойфренда как жениха. К тому же безымянные пальцы обоих украшали одинаковые серебряные кольца. Позже официальный представитель Вуд подтвердил новость о помолвке пары.

О предыдущих отношениях Виллы ничего не известно, зато Эван Рэйчел Вуд уже имеет двухлетний опыт замужества с актером Джейми Беллом — у экс-супругов есть общий сын.