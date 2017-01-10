Ева Мендес вскользь прокомментировала трогательную речь Райана Гослинга

В воскресенье ночью на вручении премии «Золотой глобус – 2017» Райан Гослинг поразил публику искренними и благодарными словами в адрес своей супруги, актрисы Евы Мендес. Красавец Райан был удостоен звания «Лучший актер мюзикла» за роль в «Ла-Ла Ленде». Выйдя на сцену за наградой, он признался, что своим успехом обязан жене: «Пока я пел, танцевал, играл на фортепиано и получал невероятный опыт, моя любимая растила нашу дочь, была беременна вторым ребенком и старалась помочь своему брату победить рак. Дорогая, спасибо тебе за все!».

Ева Мендес на триумфе мужа не присутствовала, однако за его выступлением, конечно, следила. В понедельник звездная брюнетка опубликовала в Instagram фото своей подруги, певицы Жанель Монэ, которая на церемонии вручения премии появилась в эффектном наряде. «Очевидно, это не было моим любимым моментом ночи... Но это стало моим любимым моментом в плане стиля. Ошеломительно талантливая Жанель Монэ сразила меня своим видом. Очень, очень красиво!» — подписала снимок Ева.