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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017Жилина Ольга

Ева Мендес вскользь прокомментировала трогательную речь Райана Гослинга

Актриса не стала делать отдельное заявление по поводу сентиментальных слов мужа, хотя призналась - это был лучший момент «Золотого глобуса»

В воскресенье ночью на вручении премии «Золотой глобус – 2017» Райан Гослинг поразил публику искренними и благодарными словами в адрес своей супруги, актрисы Евы Мендес. Красавец Райан был удостоен звания «Лучший актер мюзикла» за роль в «Ла-Ла Ленде». Выйдя на сцену за наградой, он признался, что своим успехом обязан жене: «Пока я пел, танцевал, играл на фортепиано и получал невероятный опыт, моя любимая растила нашу дочь, была беременна вторым ребенком и старалась помочь своему брату победить рак. Дорогая, спасибо тебе за все!».

Райан Гослинг

Ева Мендес на триумфе мужа не присутствовала, однако за его выступлением, конечно, следила. В понедельник звездная брюнетка опубликовала в Instagram фото своей подруги, певицы Жанель Монэ, которая на церемонии вручения премии появилась в эффектном наряде. «Очевидно, это не было моим любимым моментом ночи... Но это стало моим любимым моментом в плане стиля. Ошеломительно талантливая Жанель Монэ сразила меня своим видом. Очень, очень красиво!» — подписала снимок Ева.

Напомним, что Райан Гослинг и Ева Мендес тайно поженились в июне 2016 года. До свадьбы они состояли в отношениях пять лет. У пары растут две дочери: двухлетняя Эсмеральда и восьмимесячная Аманда. О своей личной жизни звездные супруги предпочитают не рассказывать и редко появляются вместе на голливудских тусовках, однако их семейному счастью это только на пользу.

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