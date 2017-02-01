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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Ева Мендес ревнует Райана Гослинга к Эмме Стоун

Актриса недовольна, что супруг проводит слишком много времени в компании 28-летней коллеги

Пока лента «Ла-Ла Ленд» триумфально собирает кассу и всевозможные кинонаграды, по заверениям западных СМИ, брак исполнителя главной роли Райана Гослинга трещит по швам. В частности, инсайдеры сообщают, что Ева Мендес приревновала своего супруга к его коллеге по съемочной площадке мюзикла Эмме Стоун: «Еве страшно не нравится, что Райан и Эмма столько времени проводят вместе. Они появляются вместе на красных ковровых дорожках, в то время как Еве приходится сидеть с детьми дома и наблюдать за триумфом своего мужа на экране телевизора».

Стоит отметить, что ревность Мендес не беспочвенна. Еще до встречи со своей будущей супругой ходили слухи, что Райан имел непродолжительный роман со Стоун во время их совместной работы над фильмом «Эта дурацкая любовь», где они играли влюбленную пару.


Эмма Стоун и Райан Гослинг
Эмма Стоун и Райан Гослинг

Кроме того, еще одним поводом для конфликта между знаменитостями стало желание актера завести еще одного ребенка: «Райан обожает своих дочек и хотел бы, чтобы у них с Евой появились еще дети. Но Ева категорически против этого, так как она не хочет становиться домохозяйкой, а надеется в самое ближайшее время вернуться в кино», — уверяет источник, близкий к паре.


Ева Мендес и Райан Гослинг

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