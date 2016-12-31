Новый год 2017 готовимся к празднику
Итоги 2016 главные события уходящего года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 декабря 2016

Это официально: Дженнифер Лопес и Дрейк встречаются

Исполнители перестали скрывать свои отношения

Последнюю неделю одной из самых обсуждаемых тем стал роман 30-летнего Дрейка и 47-летней Джей Ло. Слухи о том, что молодые люди встречаются появились после того, как певица опубликовала в своем Instagram трогательную фотографию, где рэпер нежно обнимает ее. И вот вчера в сети появилось еще одно подтверждение того, что исполнителей связывают не только дружеские чувства. В частности в интернете была опубликована запись с закрытой вечеринки, где Дрейк нежно целует свою новою возлюбленную под звуки их совместного трека.

К слову, некоторые поклонники музыкантов до сих пор не верят в их роман и считаю, что это не более чем pr-ход чтобы подогреть интерес к выходу их первой совместно песни. Другие же, в свою очередь, настаивают, что рэпер действительно влюблен в Дженнифер, подтверждая это тем, что если бы это было не так, то бывшая девушка Дрейка Рианна не реагировала бы столь остро на данную ситуацию и не удаляла Джей Ло из друзей в Instagram.

Назван победитель пятого сезона шоу «Голос»Мария Шарапова опубликовала откровенное фото в бикини

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

ЗвездыОт любви до ненависти: звезды, чья дружба переросла во вражду
НовостиФото дня: Дженнифер Лопес с детьми в Беверли-Хиллз
Звезды10 знаменитостей «40+», которые с годами стали выглядеть лучше
НовостиЗначит, война: Рианна vs Дженнифер Лопес

ELLE рекомендует

ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.