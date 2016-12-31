Это официально: Дженнифер Лопес и Дрейк встречаются

Последнюю неделю одной из самых обсуждаемых тем стал роман 30-летнего Дрейка и 47-летней Джей Ло. Слухи о том, что молодые люди встречаются появились после того, как певица опубликовала в своем Instagram трогательную фотографию, где рэпер нежно обнимает ее. И вот вчера в сети появилось еще одно подтверждение того, что исполнителей связывают не только дружеские чувства. В частности в интернете была опубликована запись с закрытой вечеринки, где Дрейк нежно целует свою новою возлюбленную под звуки их совместного трека.

К слову, некоторые поклонники музыкантов до сих пор не верят в их роман и считаю, что это не более чем pr-ход чтобы подогреть интерес к выходу их первой совместно песни. Другие же, в свою очередь, настаивают, что рэпер действительно влюблен в Дженнифер, подтверждая это тем, что если бы это было не так, то бывшая девушка Дрейка Рианна не реагировала бы столь остро на данную ситуацию и не удаляла Джей Ло из друзей в Instagram.