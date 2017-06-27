Это официально: девушка Криштиану Роналду беременна

Впервые таблоиды заговорили о беременности новой возлюбленной известного футболиста в мае, когда Роналду выложил в свой Instagram весьма двусмысленный снимок. Сам Криштиану никак не прокомментировал фото, однако его мама сообщила, что это ложная информация. Позже папарацци заметили округлившийся животик модели, но представители футболиста продолжали отрицать беременность его подруги.

Теперь же инсайдеры сообщают, что Джорджина Родригес находится на пятом месяце беременности и уже вовсю готовится стать мамой. Оказывается, будущие родители уже сделали ДНК-тест, чтобы выяснить особенности развития малыша.

«Они очень обрадовались, когда узнали о прибавлении», - также сообщили источники и добавили, что все родственники и друзья футболиста в восторге от его возлюбленной.