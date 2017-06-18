Это официально: Бейонсе стала мамой во второй раз

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У певицы и ее супруга, рэпера Джей Зи, родились близняшки
Всю прошлую неделю в прессе то и дело обсуждали, что Бейонсе, о второй беременности которой стало известно в начале этого года, наконец родила близняшек. Однако официального подтверждения этой информации не было. Теперь же источник, близкий к супругам, официально сообщает: Бейонсе и Джей Зи стали родителями еще во вторник.
«Об этом знают только с родственники и самые близкие друзья», — утверждает друг семьи. И хотя пол детей пока неизвестен, в прессе неоднократно сообщалось, что у пары родятся девочки.
Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году, а в 2012 у них родился первенец - дочка Блю Айви.
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