Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 июня 2017

Это официально: Бейонсе стала мамой во второй раз

У певицы и ее супруга, рэпера Джей Зи, родились близняшки

Всю прошлую неделю в прессе то и дело обсуждали, что Бейонсе, о второй беременности которой стало известно в начале этого года, наконец родила близняшек. Однако официального подтверждения этой информации не было. Теперь же источник, близкий к супругам, официально сообщает: Бейонсе и Джей Зи стали родителями еще во вторник.

«Об этом знают только с родственники и самые близкие друзья», — утверждает друг семьи. И хотя пол детей пока неизвестен, в прессе неоднократно сообщалось, что у пары родятся девочки.

Бейонсе родила
Джей Зи и Бейонсе

Напомним, Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году, а в 2012 у них родился первенец - дочка Блю Айви.

Бейонсе, Джей Зи и Блю Айви

Материалы по темам

Американские СМИ: Бейонсе родила близнецов?Кэри Маллиган ждет второго ребенкаКим Кардашьян готовится к рождению третьего ребенка

ELLE проекты

Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!

Читайте также

НовостиВера Брежнева опубликовала новое фото со старшей дочерью
МузыкаБарак Обама: «Я первый президент, кто слушал Джей Зи в Овальном кабинете»
НовостиДжордж и Амаль Клуни: самые счастливые родители
Звездный стильВ сети обсуждают новый выход Синди Кроуфорд и Кайи Гербер

ELLE рекомендует

Практика12 модных свадебных платьев-макси
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда

Лучшее на Elle

ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиАмериканские СМИ: Бейонсе родила близнецов?
НовостиКэри Маллиган ждет второго ребенка
НовостиКим Кардашьян готовится к рождению третьего ребенка
НовостиБейонсе: «Мне трудно дается беременность»
НовостиМамина дочка: редкий снимок Евы Мендес с дочерью Эсмеральдой
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз