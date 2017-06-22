Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис

Знаменитый американский актер недавно принял участие в эфире программы «Шоу Говарда Стерна», где рассказал, как он впервые поцеловался с Милой Кунис. Это произошло на съемках популярного проекта «Шоу 70-ых», когда ему было всего 19 лет, а Миле – 14. «Я был первым парнем, с которым она поцеловалась, – рассказывает Эштон Катчер. – И причем этот момент навсегда запечатлен в телешоу!».