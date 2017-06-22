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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 июня 2017

Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис

Актер вспомнил свою первую встречу с будущей женой

Знаменитый американский актер недавно принял участие в эфире программы «Шоу Говарда Стерна», где рассказал, как он впервые поцеловался с Милой Кунис. Это произошло на съемках популярного проекта «Шоу 70-ых», когда ему было всего 19 лет, а Миле – 14. «Я был первым парнем, с которым она поцеловалась, – рассказывает Эштон Катчер. – И причем этот момент навсегда запечатлен в телешоу!».


Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис
Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис
Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис

Годы спустя, когда они встретились вновь, только поцелуями дело не закончилось: у них закрутился роман, который закончился свадьбой. Они начали встречаться в 2012 году, а в июле 2015 года состоялась торжественная церемония бракосочетания. Сейчас у пары двое детей: 2-летняя Уайетт и 6-месячный Димитрий.


Эштон Катчер рассказал о первом поцелуе с Милой Кунис

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