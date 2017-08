Еще парочку: 10 главных творческих дуэтов в искусстве

Главные люди в The Rolling Stones знакомы более 55 лет, а первую свою совместную песню сочинили более полувека назад. И с тех пор продолжают это делать, правда, все реже, что вполне понятно. Важнейшего для поп-музыки и поп-культуры в целом союза могло и не случиться, если бы не продюсер группы Эндрю Олдэм. Он запер Мика и Кита на кухне, заявив, что парни не выйдут оттуда, пока что-нибудь не напишут. Почему Олдэм решил, что Джаггер должен поработать именно с Ричардсом, а не с кем-то другим из группы, загадка. Факт остается фактом — из кухни музыканты вышли с песней As Tears Go By. И пошло-поехало.