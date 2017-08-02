Еще парочку: 10 главных творческих дуэтов в искусстве

Братья Стругацкие сочиняли романы, живя в разных городах, Кит Ричардс и Мик Джаггер написали свою первую песню по требованию продюсера, а братья Вачовски, кроме совместных фильмов, еще и на пару сменили пол, превратившись в сестер. ELLE выбрал десять самых удивительных и ярких творческих тандемов.

Кит Ричардс и Мик Джаггер

Главные люди в The Rolling Stones знакомы более 55 лет, а первую свою совместную песню сочинили более полувека назад. И с тех пор продолжают это делать, правда, все реже, что вполне понятно. Важнейшего для поп-музыки и поп-культуры в целом союза могло и не случиться, если бы не продюсер группы Эндрю Олдэм. Он запер Мика и Кита на кухне, заявив, что парни не выйдут оттуда, пока что-нибудь не напишут. Почему Олдэм решил, что Джаггер должен поработать именно с Ричардсом, а не с кем-то другим из группы, загадка. Факт остается фактом — из кухни музыканты вышли с песней As Tears Go By. И пошло-поехало.

Джон Леннон и Пол Маккартни

6 июля 1957 года 15-летний Пол Маккартни пришел в церковь в Вултоне, это пригород Ливерпуля, чтобы послушать группу The Quarrymen. В группе пел Джон Леннон, которому было 17. Подростки разговорились, и Джон, впечатленный умением Пола настраивать гитару, позвал его в The Quarrymen. Дальнейшее — история. Триумф The Beatles, Йоко как формальный повод для раздора, резкие высказывания в адрес друг друга, гибель Леннона, как ни странно, не поставившая точку в их отношениях. Пол по-прежнему повышенно реагирует на отдельные замечания, связанные со своим другом и соратником, обижается, что в одном из фильмов актер, сыгравший Джона, выше того, кто изобразил его, Пола. И так далее. Но это не главное. «Давай напишем песню, приятель! Доставай гитару. За дело!» — вот ответ Маккартни на вопрос, что он сказал бы Леннону сегодня при встрече.

Илья Ильф и Евгений Петров

Илья Ильф и Евгений Петров (оба работали под всевдонимами) познакомились в 1925 году, стали сочинять вместе для газет, а через три года, в 1928-м, выдали великий роман «12 стульев». Еще через три года появился второй роман, «Золотой теленок», этого оказалось достаточно, чтобы попасть в историю. Впрочем, кроме двух очевидных шедевров, у тандема есть и другие стоящие внимания тексты: та же «Одноэтажная Америка», или сборник сатирических рассказов «Тысяча и один день, или Новая Шахерезада». В 1937 году Илья Ильф умер — скончался своей смертью, как это ни странно для страшного 1937-го. «Я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость», — напишет Петров после смерти друга.

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро

В этом году Скорсезе отметит 50-летний юбилей с момента выхода своего первого фильма, в году следующем — 45 лет первого совместного проекта с Робертом Де Ниро. Именно с картины «Злые улицы» началось их сотрудничество, навсегда изменившиее мировой кинематограф. Как ни странно, вместе Скорсезе и Де Ниро — как режиссер и актер — сделали всего восемь фильмов, но каких! Это как раз тот случай, когда качество куда важнее количества. А еще оба вовсю экспериментировали, берясь за драмы («Таксист» и «Бешеный бык»), триллеры («Мыс страха») и даже за комедии («Нью-Йорк, Нью-Йорк»). Впрочем, ассоциируется их тандем в первую очередь с гангстерскими шедеврами типа «Славных парней» и «Казино».

Борис и Аркадий Стругацкие

Борис Стругацкий младше брата Аркадия на восемь лет и пережил его на 21 год. Сочинять вместе они начали во второй половине пятидесятых и за сорок лет написали массу великих книг. «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне», «Необитаемый остров» — список не то чтобы бесконечен, но очень длинный. Сочинения Стругацких были культом в советской интеллигентской среде, их книжки зачитывали, цитировали, по любви к Стругацким идентифицировали друг друга. Аркадий Стругацкий скончался в 1991-м, и далее Борис, по его же высказыванию, «продолжил пилить толстое бревно литературы двуручной пилой, но без напарника».

Доменико Дольче и Стефано Габбана

Доменико Дольче и Стефано Габбана, знакомые уже 35 лет и 32 года работающие вместе в рамках Dolce & Gabbana, сделали карьеру на роскоши и дружбе со знаменитостями. Для Мадонны, давшей старт их всемирной известности, дизайнеры сшили более 1500 костюмов, и значительную часть — бесплатно: сначала трудились на собственный имидж, затем потому что деньги уже им были не нужны. «Мы и так заработали больше, чем потратили», — скажут позже Доменико и Стефано. Они всегда делали ставку на вызывающий шик, и даже сегодня, когда не принято выглядеть «богато», Дольче и Габбана в строю. Мелания Трамп — большая поклонница их стиля, так что миланцев рано списывать со счетов.

Тим Бертон и Джонни Депп

Бертон изменил карьеру Деппа, превратив из сериального секс-символа для школьниц в секс-символ для студенток с хорошим вкусом. «Работая с Тимом, я чувствую себя так, будто вернулся домой», — признается Депп. Актер стал крестным отцом сына Бертона, написал предисловие к книге о нем и считает Тима своим лучшим другом. В последние годы у обоих были творческие кризисы, и если Бертон со своим кризисом справился, сняв изумительный «Дом странных детей мисс Перегрин», то Депп «все еще там». Возможно, им срочно нужно вновь встретиться на съемочной площадке.

Виктор Хорстинг и Рольф Снерен

Голландский бренд Viktor & Rolf царит в мире моды уже почти двадцать лет, с 1998-го. Именно в том году Виктор Хорстинг и Рольф Снерен показали на парижской Неделе моды свою весенне-летнюю коллекцию, произведя должное впечатление. Тому, впрочем, предшествовали несколько лет упорного труда и непризнания. Точнее, признание было, но не массовое. Бренд был создан в 1993-м, первая коллекция — в том же году. Три года спустя вышла коллекция Viktor & Rolf on strike, которая совсем не заинтересовала публику. Тогда Хорстинг и Снерен обклеили Париж листовками «Виктор и Рольф объявляют забастовку», после чего вернулись в Амстердам и устроили в музее Torch выставку Gold — даже не выставку, а скорее акцию, показав процесс создания одежды. «Мы пытаемся сами быть где-то посередине между миром моды и миром искусства», — это высказывание дизайнеров точно отражает их творческую позицию.

Ларри и Энди Вачовски

Ларри и Энди Вачовски, сменившие пол и ставшие Лилли и Ланой, сняли как режиссеры четыре отдельных фильма и трилогию, которая и сделала их известными. Речь, конечно, о «Матрице». Киберпанковские штучки, отличный концепт и невероятные спецэффекты, оказавшиеся очень к месту, превратили «Матрицу» в манифест масскульта нового века. Звучит пафосно, но иначе не скажешь. В нулевых Вачовски оказались на обочине: их вычурность, граничащая с дурным вкусом, была ни к месту. Однако своими последними фильмами они вернули себе прежний статус — пусть не в полной мере, но это и не важно. Когда в вашем послужном списке «Матрица», никому уже ничего не нужно доказывать.

Григорий Чхартишвили/Борис Акунин