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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    21 июля 2017

    Энн Хэтэуэй сыграет в научно-фантастическом триллере

    Актрисе вновь предстоит работать на одной площадке с Мэттью Макконахи

    Энн Хэтэуэй все дальше отходит от романтических жанров в сторону фантастических блокбастеров и остросюжетных триллеров. Недавно актриса подтвердила свое участие в фильме «О2».


    Энн Хэтэуэй и Мэттью МакконахиФОТОGetty Images

    Сюжет картины рассказывает о женщине, которая загадочным образом просыпается внутри криогенной камеры. Оттуда героиня Хэтэуэй должна успеть выбраться, пока не иссяк запас кислорода.

    Партнером Энн по съемочной площадке, в очередной раз стал Мэттью Масконахи. Актеру предстоит сыграть капитана рыбацкой лодки, в жизнь которого внезапно врывается темное прошлое. Предыдущей совместной работой актеров стал фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Съемки триллера «O2» начнутся уже этой осенью.

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