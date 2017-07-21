Энн Хэтэуэй сыграет в научно-фантастическом триллере

Энн Хэтэуэй все дальше отходит от романтических жанров в сторону фантастических блокбастеров и остросюжетных триллеров. Недавно актриса подтвердила свое участие в фильме «О2».

Сюжет картины рассказывает о женщине, которая загадочным образом просыпается внутри криогенной камеры. Оттуда героиня Хэтэуэй должна успеть выбраться, пока не иссяк запас кислорода.

Партнером Энн по съемочной площадке, в очередной раз стал Мэттью Масконахи. Актеру предстоит сыграть капитана рыбацкой лодки, в жизнь которого внезапно врывается темное прошлое. Предыдущей совместной работой актеров стал фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Съемки триллера «O2» начнутся уже этой осенью.