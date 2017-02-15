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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017Сергеева Алина

Эммануэль Макрон — будущий президент Франции?

Самый сексуальный политик Европы может победить в гонке на роль главы государства

Эммануэль Макрон, которого называют самым сексуальным политиком Франции, из весьма неочевидного превратился в самого вероятного кандидата на роль президента страны. Экс-министр экономики и бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов, который сотворил самую убедительную пиар-кампанию среди всех кандидатов, не сходит с обложек журналов. Верный поклонник, влюбленный в школьную учительницу с 15 лет, — о своей любви к жене Бриджит он говорит направо и налево. Политик, ставший секс-символом, — он уже прописался в рейтингах самых привлекательных людей мира.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

В 36 лет он стал министром финансов — только представьте себе такой карьерный взлет! Сын профессора неврологии немного поработал в Министерстве экономики, но амбиции не давали ему долго сидеть на месте: Макрон отправился было в банковскую сферу, но вернулся в политику — и не просто вернулся, но всерьез планирует претендовать на президентское кресло.

Эммануэль Макрон фото

Почему он так популярен? Эммануэль Макрон молод, хорош собой, эмоционален в политических дебатах и на него нет компромата. Попытки заподозрить его в гомосексуальных отношениях — не в счет. Желтая пресса периодически раздувает слухи о том, что Макрон является любовником президента Radio France Матье Галле, но доказательств этому нет. Супруга политика откровенно над этими слухами смеется: 64-летняя Бриджит настаивает на том, что их отношения с 39-летним Эммануэлем тот еще огонь. Много лет она держала пылкого юношу на расстоянии — будучи его школьной учительницей с разницей в возрасте в 24 года. Но он взял и эту крепость, и сегодня все журналы Франции только и пишут об этой семье, где муж-красавец сдувает пылинки с жены, которая годится ему в матери. Они воспитывают вместе даже не ее детей, а внуков — своих отпрысков у Макрона нет.

Эммануэль Макрон и Бриджит

Эммануэль Макрон и Бриджит

Главное достижение Эммануэля Макрона у власти — принятие в 2015 году «Закона для экономического роста, активности и равенства шансов». Его даже называют «Закон Макрона» — в такой формулировке на него и ссылаются. Закон предусматривает либерализацию некоторых секторов экономики, в том числе открытие магазинов по воскресеньям.

Эммануэль Макрон и Бриджит фото

Также кандидат на пост президента Франции непреклонен относительно выхода страны из Европейского Союза — укрепление европейских связей у него в приоритете.

Оппоненты много говорят о том, что он вырвался в лидеры только лишь на компромате на своих соперников, но абсолютное отсутствие компромата на него самого - серьезное преимущество в борьбе за кресло президента Франции.

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Главный кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит

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