Эмма Стоун страдает от приступов паники

Актриса Эмма Стоун призналась, что с детства страдает приступами паники. Необъяснимые и спонтанно возникающие панические атаки донимали Эмму с семилетнего возраста, но все, что предпринимала актриса, было напрасно. Единственным способом победить фобии стали занятия в актерской студии. В какой-то момент — это было прямо на школьном уроке — 14-летняя Стоун поняла, что нужно все бросать и отправляться в Голливуд. «Я убедила родителей, что это необходимо. И то, что они меня послушали и услышали, было, конечно, безумием», — признается актриса. Эмма благодарна отцу и маме, что те смогли понять, что именно актерство спасает ее от психологических проблем.

«Я думаю, родители увидели, что актерство приносит мне счастье, позволяя себя реализовывать», — говорит Стоун, номинированная на премию «Оскар» за фильм «Ла-Ла Ленд». Тем не менее работа в кино и последовавшая популярность не избавили Эмму до конца от сложностей с общением и панических атак. «Перед каждым интервью мне нужно побыть наедине с собой около пяти минут, правильно дышать и поймать нужный настрой, иначе я буду очень сильно дергаться», — рассказывает актриса. Она сравнивает интервью с психотерапией, только с той разницей, что беседа с журналистами оказывается «записанной и напечатанной».