Эмма Стоун поделилась воспоминаниями о тернистом пути к славе

Пока мюзикл «Ла-Ла Ленд» с успехом покоряет по всему миру сердца не только обычных зрителей, но и киноэкспертов, завоевывая одну награду за другой, Эмма Стоун рассказала журналистам, что прекрасно понимает чувства своей героини, которой по сюжету вечно отказывали на кастингах. По словам актрисы, «нет ничего хуже тех чувств, которые ты испытываешь, когда тебе постоянно говорят «нет» в начале карьеры». Также Эмма Стоун призналась, что ей стоило многих усилий не сдаться, когда она только приехала покорять Лос-Анджелес. Впрочем, теперь переживать за нее уже не стоит: время, когда ей отказывали на кастингах, давно прошло – сегодня Эмма Стоун считается одной из наиболее востребованных актрис Голливуда.