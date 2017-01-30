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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 января 2017

Эмма Стоун поделилась воспоминаниями о тернистом пути к славе

Актриса рассказала о трудностях в начале карьеры

Пока мюзикл «Ла-Ла Ленд» с успехом покоряет по всему миру сердца не только обычных зрителей, но и киноэкспертов, завоевывая одну награду за другой, Эмма Стоун рассказала журналистам, что прекрасно понимает чувства своей героини, которой по сюжету вечно отказывали на кастингах. По словам актрисы, «нет ничего хуже тех чувств, которые ты испытываешь, когда тебе постоянно говорят «нет» в начале карьеры». Также Эмма Стоун призналась, что ей стоило многих усилий не сдаться, когда она только приехала покорять Лос-Анджелес. Впрочем, теперь переживать за нее уже не стоит: время, когда ей отказывали на кастингах, давно прошло – сегодня Эмма Стоун считается одной из наиболее востребованных актрис Голливуда.

Эмма Стоун поделилась воспоминаниями о тернистом пути к славе

Актриса также рассказала, что сейчас талантливым людям значительно проще пробить себе дорогу к славе, чем было еще каких-нибудь десять лет назад. «Сегодня ты можешь опубликовать свою работу в Интернете, и привлечь к себе внимание. Мне кажется, это очень здорово!» – поделилась с журналистами Эмма Стоун.

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