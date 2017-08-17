Эмма Стоун обошла Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон

Заработав около 26 миллионов долларов за последние 12 месяцев, любимица Вуди Аллен а стала самой высокооплачиваемой актрисой в 2017 году. Роль Мии в «Ла-Ла Лэнд» принесла Эмме не только Оскар , Золотой глобус и награду Гильдии киноактеров США , но и весомый вклад в бюджет, ведь мюзикл собрал в мировом прокате 445,3 миллиона долларов. Новый источник доходов для актрисы - «Битва полов» со Стивом Кареллом, премьера которой запланирована 22 сентября.

Мелисса Маккарти переместилась со второй строчки рейтинга на четвертую с заработком в 18 миллионов долларов. Завершает «пятёрку самых» Мила Кунис со своими 15,5 миллионами долларов и контрактом на рекламу виски. Шестое место поделили Шарлиз Терон и дебютировавшая в этом году Эмма Уотсон, дивиденды обеих составили по 14 миллионов долларов.



По данным Forbes, десятка самых высокооплачиваемых актрис мира собрала 172,5 млн долларов. В прошлом году эта сумма составляла 205 миллионов долларов.