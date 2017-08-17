Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    17 августа 2017

    Эмма Стоун обошла Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон

    Актриса возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes

    Заработав около 26 миллионов долларов за последние 12 месяцев, любимица Вуди Аллена стала самой высокооплачиваемой актрисой в 2017 году. Роль Мии в «Ла-Ла Лэнд» принесла Эмме не только Оскар, Золотой глобус и награду Гильдии киноактеров США, но и весомый вклад в бюджет, ведь мюзикл собрал в мировом прокате 445,3 миллиона долларов. Новый источник доходов для актрисы - «Битва полов» со Стивом Кареллом, премьера которой запланирована 22 сентября.

    Эмма Стоун возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира по версии ForbesФОТОGettyImages

    На второй позиции разместилась Дженнифер Энистон, заработавшая в текущем году 25,5 миллионов долларов. Хоть у 48-летней звезды сериала «Друзья» и нет таких ярких ролей, как у Эммы, редактор Forbes объяснил, что ей «все еще удаётся получать миллионы от контрактов со Smart Water, Emirates Airlines, Aveeno и Living Proof, долю в которой, кстати, Энистон продала в 2016 году».

    Возглавлявшая ранее рейтинг Дженнифер Лоуренс стала номером три, обогатившись на 24 миллиона долларов. Большую часть доходов 27-летней актрисе принёс её контракт с Dior и ожидаемые премьеры: фильм Даррена Аронофски «Мать!» и «Красный Воробей» Френсиса Лоуренса.

    1/2
    • Мелисса Маккартни в ретинге Форбс
    • Мила Кунис в ретинге Форбс

    ФотоGettyImages

    ФотоGettyImages

    Мелисса Маккарти переместилась со второй строчки рейтинга на четвертую с заработком в 18 миллионов долларов. Завершает «пятёрку самых» Мила Кунис со своими 15,5 миллионами долларов и контрактом на рекламу виски. Шестое место поделили Шарлиз Терон и дебютировавшая в этом году Эмма Уотсон, дивиденды обеих составили по 14 миллионов долларов.

    По данным Forbes, десятка самых высокооплачиваемых актрис мира собрала 172,5 млн долларов. В прошлом году эта сумма составляла 205 миллионов долларов.

    1/2
    • Эмма Уотсон в ретинге Форбс
    • Шарлиз Терон в ретинге Форбс

    ФотоGettyImages

    ФотоGettyImages

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз