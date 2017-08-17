Эмма Стоун обошла Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон

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Актриса возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes
Заработав около 26 миллионов долларов за последние 12 месяцев, любимица Вуди Аллена стала самой высокооплачиваемой актрисой в 2017 году. Роль Мии в «Ла-Ла Лэнд» принесла Эмме не только Оскар, Золотой глобус и награду Гильдии киноактеров США, но и весомый вклад в бюджет, ведь мюзикл собрал в мировом прокате 445,3 миллиона долларов. Новый источник доходов для актрисы - «Битва полов» со Стивом Кареллом, премьера которой запланирована 22 сентября.
На второй позиции разместилась Дженнифер Энистон, заработавшая в текущем году 25,5 миллионов долларов. Хоть у 48-летней звезды сериала «Друзья» и нет таких ярких ролей, как у Эммы, редактор Forbes объяснил, что ей «все еще удаётся получать миллионы от контрактов со Smart Water, Emirates Airlines, Aveeno и Living Proof, долю в которой, кстати, Энистон продала в 2016 году».
Возглавлявшая ранее рейтинг Дженнифер Лоуренс стала номером три, обогатившись на 24 миллиона долларов. Большую часть доходов 27-летней актрисе принёс её контракт с Dior и ожидаемые премьеры: фильм Даррена Аронофски «Мать!» и «Красный Воробей» Френсиса Лоуренса.
Мелисса Маккарти переместилась со второй строчки рейтинга на четвертую с заработком в 18 миллионов долларов. Завершает «пятёрку самых» Мила Кунис со своими 15,5 миллионами долларов и контрактом на рекламу виски. Шестое место поделили Шарлиз Терон и дебютировавшая в этом году Эмма Уотсон, дивиденды обеих составили по 14 миллионов долларов.
По данным Forbes, десятка самых высокооплачиваемых актрис мира собрала 172,5 млн долларов. В прошлом году эта сумма составляла 205 миллионов долларов.