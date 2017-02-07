Эмма Стоун и Райан Гослинг не будут выступать на «Оскаре»

Несмотря на то, что мюзикл «Ла-Ла Ленд» дважды номинирован в категории «Лучшая песня», на днях стало известно, что, скорее всего, киноакадемики не дадут Эмме Стоун и Райану Гослингу исполнить эти композиции на сцене, мотивируя это тем, что среди претендентов есть и более профессиональные кандидаты. В частности, Джастин Тимберлейк вошел в число потенциальных обладателей «Оскара» благодаря песне к анимационному фильму «Тролли».

Кроме того, стало известно, как съемочная группа «Ла-Ла Ленда» отреагировала на сообщение о том, что фильм номинирован на 14 золотых статуэток «Оскар»: «В тот момент мы с Дэмьеном Шазеллом, режиссером фильма, находились на Кинофестивале в Санта-Барбаре, — рассказывает Райан Гослинг. — Было уже довольно поздно, когда я услышал стук в дверь. Это был Дэмьен. С бутылкой шампанского и телефоном в руках. В тот момент с ним по FaceTime общалось 10 человек одновременно». Эмме Стоун тогда же позвонила возлюбленная режиссера и сообщила приятную новость, пригласив в общий чат в FaceTime. Как отмечают сами актеры, «это была вечеринка в духе 2017 года».