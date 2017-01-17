Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова заговорили о свадьбе

После церемонии вручения «Золотого глобуса» ни у кого уже не осталось сомнений в том, что Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд явно готовы к возобновлению отношений. В подтверждение этого факта в одном из своих недавних интервью звезда фильма «Новый Человек-паук», когда речь зашла о бывшей возлюбленной, признался: «Я ее обожал, обожаю и всегда буду обожать». Кроме того, по словам инсайдеров, «Эндрю и Эмма действительно снова вместе, но не торопятся афишировать на публике возобновление своих отношений. Скажу больше, они планируют пожениться в самое ближайшее время».