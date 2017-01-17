Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова заговорили о свадьбе

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Актеры решили возобновить отношения
После церемонии вручения «Золотого глобуса» ни у кого уже не осталось сомнений в том, что Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд явно готовы к возобновлению отношений. В подтверждение этого факта в одном из своих недавних интервью звезда фильма «Новый Человек-паук», когда речь зашла о бывшей возлюбленной, признался: «Я ее обожал, обожаю и всегда буду обожать». Кроме того, по словам инсайдеров, «Эндрю и Эмма действительно снова вместе, но не торопятся афишировать на публике возобновление своих отношений. Скажу больше, они планируют пожениться в самое ближайшее время».
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд, январь 2017
Напомним, что молодые люди начали встречаться больше четырех лет назад, но весной прошлого года в их отношениях наметился кризис. В частности, Гарфилд был занят подготовкой к съемкам в новой картине Мартина Скорсезе «Молчание» и очень нервничал по этому поводу. Чтобы поддержать возлюбленного, Эмма даже решила отложить премьеру спектакля «Кабаре», в котором должна была исполнить главную роль, но это не помогло актерам спасти отношения, и в конечном итоге они разошлись.
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд, 2014 год
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд, 2014 год
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