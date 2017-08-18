Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова вместе

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд считались одной из самых красивых пар молодого Голливуда. Они вместе блистали на красных дорожках , рассказывали о своей любви в интервью и планировали свадьбу в Венеции. В конце 2015 года влюбленные расстались . Причиной разрыва называли то, что Эмма не захотела мириться с переменами в характере Гарфилда, которые случились из-за тяжелых съемок в фильме Мартина Скорсезе «Молчание» . Уже после расставания Стоун говорила в интервью, что все равно любит экс-бойфренда. За полтора года оба так и не смогли построить новых отношений и теперь, по сведениям The Sun, решили возобновить свой роман.

Очевидцы рассказали, что, несмотря на съемки в США, Стоун несколько раз приезжала в Лондон, чтобы поддержать Гарфилда на спектакле «Ангелы в Америке». Как сообщает издание, она всегда оставалась за кулисами, а после спектакля актеров видели держащимися за руки, когда они выходили с черного входа театра.

Инсайдеры уточняют, что называть это официальным примирением пока рано, потому что Гарфилд и Стоун только пытаются наладить отношения и никаких заявлений для поклонников в ближайшее время делать не планируют.

Напомним, что актеры познакомились на съемках фильма «Новый Человек-паук» в 2010 году.