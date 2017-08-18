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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 августа 2017

    Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова вместе

    Спустя полтора года после разрыва актеры решили дать своим отношениям второй шанс

    Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд считались одной из самых красивых пар молодого Голливуда. Они вместе блистали на красных дорожках, рассказывали о своей любви в интервью и планировали свадьбу в Венеции. В конце 2015 года влюбленные расстались. Причиной разрыва называли то, что Эмма не захотела мириться с переменами в характере Гарфилда, которые случились из-за тяжелых съемок в фильме Мартина Скорсезе «Молчание». Уже после расставания Стоун говорила в интервью, что все равно любит экс-бойфренда. За полтора года оба так и не смогли построить новых отношений и теперь, по сведениям The Sun, решили возобновить свой роман.

    Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова вместе фото [2]

    Очевидцы рассказали, что, несмотря на съемки в США, Стоун несколько раз приезжала в Лондон, чтобы поддержать Гарфилда на спектакле «Ангелы в Америке». Как сообщает издание, она всегда оставалась за кулисами, а после спектакля актеров видели держащимися за руки, когда они выходили с черного входа театра.

    Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова вместе фото [3]

    Инсайдеры уточняют, что называть это официальным примирением пока рано, потому что Гарфилд и Стоун только пытаются наладить отношения и никаких заявлений для поклонников в ближайшее время делать не планируют.

    Напомним, что актеры познакомились на съемках фильма «Новый Человек-паук» в 2010 году.

    Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд снова вместе фото [1]

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