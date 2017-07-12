Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    12 июля 2017

    Эмилия Кларк рассказала об откровенных сценах в «Игре престолов»

    Звезда нашумевшего сериала призналась, что любит обнажаться в кадре

    Мировая премьера нового сезона «Игры престолов» уже в это воскресенье, в связи с этим звезда сериала Эмилия Кларк (Дейенерис) стала героиней обложки американского ELLE. Когда речь зашла о сексуальных сценах, актриса призналась, что уже привыкла к негативу, особенно, со стороны женщин.

    Эмилия Кларк

    Однако все нелестные отзывы в свой адрес она старается не принимать близко к сердцу. К тому же актриса призналась, что уже давно не испытывает стеснения, когда обнажается в кадре? и получает от этого удовольствие. Кларк вспомнила совместную откровенную сцену с Михаилом Хайшманом (Даарио Нахарис), которой очень ждала.

    «Я прочитала сценарий и подумала: «Господи, ну наконец-то!». Хотя я и получаю невероятное количество негатива из-за того, что снимаюсь в таких сценах и вообще обнажаюсь в кадре», - рассказала актриса.

    Эмилия Кларк

    Эмилия Кларк в "Игре престолов"

    «Это так по-антифеминистки! Это реальная проблема, когда женщины ненавидят женщин. Меня это печалит», - добавила Эмилия.

    Поклонники же актрисы волнуются, что в седьмом сезоне героиню Кларк убьют, однако сама актриса всех карт пока не раскрывает.

    Эмилия Кларк

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз