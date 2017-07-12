Эмилия Кларк рассказала об откровенных сценах в «Игре престолов»

Мировая премьера нового сезона «Игры престолов» уже в это воскресенье, в связи с этим звезда сериала Эмилия Кларк (Дейенерис) стала героиней обложки американского ELLE. Когда речь зашла о сексуальных сценах, актриса призналась, что уже привыкла к негативу, особенно, со стороны женщин.

Однако все нелестные отзывы в свой адрес она старается не принимать близко к сердцу. К тому же актриса призналась, что уже давно не испытывает стеснения, когда обнажается в кадре? и получает от этого удовольствие. Кларк вспомнила совместную откровенную сцену с Михаилом Хайшманом (Даарио Нахарис), которой очень ждала.

«Я прочитала сценарий и подумала: «Господи, ну наконец-то!». Хотя я и получаю невероятное количество негатива из-за того, что снимаюсь в таких сценах и вообще обнажаюсь в кадре», - рассказала актриса.