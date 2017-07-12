Эмилия Кларк рассказала об откровенных сценах в «Игре престолов»

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Звезда нашумевшего сериала призналась, что любит обнажаться в кадре
Мировая премьера нового сезона «Игры престолов» уже в это воскресенье, в связи с этим звезда сериала Эмилия Кларк (Дейенерис) стала героиней обложки американского ELLE. Когда речь зашла о сексуальных сценах, актриса призналась, что уже привыкла к негативу, особенно, со стороны женщин.
Однако все нелестные отзывы в свой адрес она старается не принимать близко к сердцу. К тому же актриса призналась, что уже давно не испытывает стеснения, когда обнажается в кадре? и получает от этого удовольствие. Кларк вспомнила совместную откровенную сцену с Михаилом Хайшманом (Даарио Нахарис), которой очень ждала.
«Я прочитала сценарий и подумала: «Господи, ну наконец-то!». Хотя я и получаю невероятное количество негатива из-за того, что снимаюсь в таких сценах и вообще обнажаюсь в кадре», - рассказала актриса.
Эмилия Кларк в "Игре престолов"
«Это так по-антифеминистки! Это реальная проблема, когда женщины ненавидят женщин. Меня это печалит», - добавила Эмилия.
Поклонники же актрисы волнуются, что в седьмом сезоне героиню Кларк убьют, однако сама актриса всех карт пока не раскрывает.