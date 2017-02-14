Эмили Ратаковски заступилась за Меланию Трамп

Еще две недели назад Эмили Ратаковски участвовала в митинге против указа нового президента США Дональда Трампа об ограничении въезда на американскую территорию (4 февраля действие указа было приостановлено федеральным судьей по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота), а теперь встала на защиту первой леди Мелании Трамп. Модель написала в Twitter, что на днях один журналист New York Times при ней оскорбил жену президента и экс-супермодель.

«Вне зависимости от политических взглядов нельзя так отзываться о женщине. Меня не волнуют ее обнаженные фотографии и личная жизнь. Это просто сексизм», — написала Ратаковски.