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Звезды

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14 февраля 2017

Эмили Ратаковски заступилась за Меланию Трамп

Модель и актриса поддержала первую леди США

Еще две недели назад Эмили Ратаковски участвовала в митинге против указа нового президента США Дональда Трампа об ограничении въезда на американскую территорию (4 февраля действие указа было приостановлено федеральным судьей по иску, поданному штатами Вашингтон и Миннесота), а теперь встала на защиту первой леди Мелании Трамп. Модель написала в Twitter, что на днях один журналист New York Times при ней оскорбил жену президента и экс-супермодель.

«Вне зависимости от политических взглядов нельзя так отзываться о женщине. Меня не волнуют ее обнаженные фотографии и личная жизнь. Это просто сексизм», — написала Ратаковски.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Мелания поблагодарила Эмили ответным постом: «Аплодисменты всем тем женщинам во всем мире, которые встают, говорят и поддерживают других женщин».

Представитель New York Times сообщил, что оскорбившему миссис Трамп репортеру уже сделан выговор. «Комментарий не должен был быть публичным, но тем не менее он был абсолютно неуместным», — добавил он.

Эмили Ратаковски активно борется с сексизмом. Она посвящала несколько эссе и постов в соцсетях праву женщин на сексуальность и обнаженные фотографии, а также поддержала Ким Кардашьян, когда та подверглась нападкам со стороны общественности за свое голое селфи.

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