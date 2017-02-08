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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017

Эмили Ратаковски впервые опубликовала фото с бойфрендом

Актриса поделилась своим снимком с Джеффом Мэджидом в Instagram

Как известно, Эмили Ратаковски не часто появляется на публике со своим бойфрендом Джеффом Мэджидом, не говоря уже о том, чтобы публиковать романтические фотографии с возлюбленным в социальных сетях. Но пару часов назад 25-летняя актриса все же решилась поделиться с 11-миллионной армией Instagram-подписчиков трогательным снимком со своим молодым человеком, на котором звезда фильма «128 ударов сердца в минуту» нежно обнимает Джеффа, сидя у него на руках.

Всего за несколько часов это фото собрало больше 150 тысяч лайков и 2000 восторженных комментариев: «Он самый везучий мужчина на Земле!», «Такой милый снимок», «Идеальные!».

Напомним, что Эмили и ее возлюбленный, музыкант Джефф Мэджид, познакомились в 2012 году и спустя некоторое время начали встречаться. Пара старается не распространяться о своей личной жизни, хотя не так давно актриса призналась, что ее бойфренд не любит повышенного внимания к своей персоне и только из-за этого не сопровождает ее на светских мероприятиях.

Джефф Мэджид и Эмили Ратаковски

Джефф Мэджид и Эмили Ратаковски

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Фото дня: Эмили Ратаковски на прогулке с бойфрендом

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