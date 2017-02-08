Эмили Ратаковски впервые опубликовала фото с бойфрендом

Как известно, Эмили Ратаковски не часто появляется на публике со своим бойфрендом Джеффом Мэджидом, не говоря уже о том, чтобы публиковать романтические фотографии с возлюбленным в социальных сетях. Но пару часов назад 25-летняя актриса все же решилась поделиться с 11-миллионной армией Instagram-подписчиков трогательным снимком со своим молодым человеком, на котором звезда фильма «128 ударов сердца в минуту» нежно обнимает Джеффа, сидя у него на руках.

Всего за несколько часов это фото собрало больше 150 тысяч лайков и 2000 восторженных комментариев: «Он самый везучий мужчина на Земле!», «Такой милый снимок», «Идеальные!».