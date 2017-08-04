Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии

Даже если Эмили Ратаковски и берется рекламировать обычные джинсы, нет сомнений, что у нее это получится максимально сексуально. Собственно, именно так и вышло с новой рекламной кампанией для бренда DL1961. В кадре Эмили примерила классические джинсы-skinny, правда, наверху на ней не было ничего кроме черного атласного бюстгальтера.

Oversize рубашка из денима, словно с мужского плеча, также смотрелась максимально сексуально — под ней на модели ровным счетом ничего больше не было надето. Локацией для съемки всех образов стал номер в одной из нью-йоркских гостиниц. Так, на одном из снимков Эмили в джинсовой мини-юбке и укороченной куртке лежит в ванне, полной воды. Осторожно, горячо!