Эмили Ратаковски: «Сексуальность мешает моей карьере»

Ни для кого не секрет, что Эмили Ратаковски считают одной из самых сексуальных молодых актрис, но, несмотря на этот статус, 26-летняя звезда не может похвастаться большим количеством киноработ. «Режиссеры часто мне отказывают не потому, что я не подхожу на роль, а из-за моего чрезмерного, как им кажется, сексуального образа», —призналась Эмили в одном из своих недавних интервью. Но, как сообщили инсайдеры, на самом деле актриса считает, что некоторые ее коллеги специально распускают о ней слухи: «Эмили уверена, что некоторые актрисы просто завидуют ее популярности, поэтому говорят нелицеприятные вещи за ее спиной».

Стоит отметить, что не слишком хорошая репутация среди режиссеров не помешала актрисе обзавестись настоящей армией поклонников. В частности, в данный момент на ее страницу в Instagram подписано боле 13,8 миллионов человек.