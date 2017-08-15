Эмили Ратаковски поделилась очередным откровенным снимком

На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на полуобнаженную Эмили Ратаковски. 26-летняя модель с завидной регулярностью делится с подписчиками в сети своими новыми откровенными снимками. Одним из последних стал кадр, сделанный на закате на полу гостиничного номера. На нем Эмили стоит напротив оконного проема, откуда на нее эффектно падают лучи заходящего солнца.

Отбросив метафоры в сторону, стоит отметить, что на фото модель действительно неотразима. Раздельный темно-серый купальник с завышенной талией и высокими разрезами подчеркнул роскошную фигуру Эмили. Несмотря на все заверения девушки, будто она упорно обходит тренажерный зал стороной, почему-то верится в это с трудом. Впрочем, по заверениям самой Ратаковски, упражнения с тяжелыми весами она успешно заменяет продвинутыми занятиями йогой, а также хайкингом в окрестностях голливудских холмов.