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    05 июля 2017

    Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото

    Актриса поделилась снимком в сексуальном образе

    Буквально на днях 26-летняя актриса призналась, что из-за ее сексуального образа в социальных сетях режиссеры отказываются с ней работать. Но это не помешало Эмили опубликовать в Instagram очередную фотографию в подчеркнуто откровенном наряде. На снимке Ратаковски позирует возле античной статуи в черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Это фото звезда фильма «128 ударов сердца в минуту» подписала просто: «Отправиться в Париж».

    Стоит ли говорить, что менее чем за сутки этот снимок собрал больше 870 тысяч лайков и почти три тысячи восторженных комментариев от поклонников актрисы: «Чувственная и красивая», «Потрясающая фотография», «Молодая Софи Лорен».


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