Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото

Буквально на днях 26-летняя актриса призналась, что из-за ее сексуального образа в социальных сетях режиссеры отказываются с ней работать. Но это не помешало Эмили опубликовать в Instagram очередную фотографию в подчеркнуто откровенном наряде. На снимке Ратаковски позирует возле античной статуи в черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Это фото звезда фильма «128 ударов сердца в минуту» подписала просто: «Отправиться в Париж».