Эмили ДиДонато вышла замуж

«Три года назад в этот день мы познакомились в самолете, а теперь женимся! Счастливой годовщины, мой лучший друг и самый любимый человек на свете! Не терпится начать с тобой проживать эту жизнь», — эмоционально рассказала о своем новом статусе 25-летняя супермодель Эмили ДиДонато. Избранником звезды Sports Illustrated и Victoria's Secret стал Кайл Петерсон, вице-президент компании Walker & Dunlop.

Известно, что особенный день молодожены отметили в тесном кругу самых близких людей, так что прессы на торжестве не было. Остается надеяться, что свадебными кадрами поделятся новоиспеченные супруги.