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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Эмили ДиДонато вышла замуж

25-летняя модель Victoria's Secret показала своего избранника

«Три года назад в этот день мы познакомились в самолете, а теперь женимся! Счастливой годовщины, мой лучший друг и самый любимый человек на свете! Не терпится начать с тобой проживать эту жизнь», — эмоционально рассказала о своем новом статусе 25-летняя супермодель Эмили ДиДонато. Избранником звезды Sports Illustrated и Victoria's Secret стал Кайл Петерсон, вице-президент компании Walker & Dunlop.

Известно, что особенный день молодожены отметили в тесном кругу самых близких людей, так что прессы на торжестве не было. Остается надеяться, что свадебными кадрами поделятся новоиспеченные супруги.

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