Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

Эми Адамс получила звезду на «Аллее славы»

Имя 42-летней актрисы увековечили на Голливудском бульваре

Пятикратная номинантка на «Оскар» и обладательница двух «Золотых глобусов» Эми Адамс заслуженно получила еще одно почетное признание — у актрисы появилась именная звезда на голливудской «Аллее славы». Получая ее, актриса не смогла сдержать эмоций. В благодарственной речи Адамс отдала дань уважения двум режиссерам, сыгравшим значимую роль в ее творческой судьбе: Стивену Спилбергу, давшему ей пропуск в Голливуд, и Филу Моррисону, спасшему Эми в период профессионального кризиса и сомнений. «Я никогда не думала, что Стивен Спилберг позвонит мне и пригласит в свое кино. Это был 2002 год и картина «Поймай меня, если сможешь». В следующий тяжелый момент в моей жизни, когда я испытывала творческий кризис и хотела уйти из киноиндустрии, меня спас Фил Моррисон, предложивший роль в фильме «Июньский жук», за которую я получила свою первую номинацию на «Оскар», — призналась актриса.

Эми Адамс

Эми Адамс

Кстати, поддержать Эми Адамс на открытии звезды пришла не только ее семья, супруг Даррен Ле Галло и дочь Ариана, но и коллеги по фильму «Прибытие» — актер Джереми Реннер и режиссер Дени Вильнев.

Эми Адамс с супругом и дочерью

Эми Адамс с супругом и дочерью

Эми Адамс с дочерью Арианой

Эми Адамс с дочерью Арианой

Эми Адамс с семьей, режиссером Дени Вильневым и коллегой Джереми Реннером

Эми Адамс с семьей, режиссером Дени Вильневым и коллегой Джереми Реннером

Эми Адамс с дочерью Арианой

Эми Адамс с дочерью Арианой

Эми АдамсФОТОGetty Images

Ксения Собчак опубликовала первое фото сынаПринц Уильям рассказал о своей реакции на гибель Дианы

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

НовостиНовые подробности тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
НовостиПринц Уильям рассказал о своей реакции на гибель Дианы
НовостиКсения Собчак опубликовала первое фото сына
ЗвездыЗвезды Голливуда, которые поддерживают Трампа

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.