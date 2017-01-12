Эми Адамс получила звезду на «Аллее славы»

Пятикратная номинантка на «Оскар» и обладательница двух «Золотых глобусов» Эми Адамс заслуженно получила еще одно почетное признание — у актрисы появилась именная звезда на голливудской «Аллее славы». Получая ее, актриса не смогла сдержать эмоций. В благодарственной речи Адамс отдала дань уважения двум режиссерам, сыгравшим значимую роль в ее творческой судьбе: Стивену Спилбергу, давшему ей пропуск в Голливуд, и Филу Моррисону, спасшему Эми в период профессионального кризиса и сомнений. «Я никогда не думала, что Стивен Спилберг позвонит мне и пригласит в свое кино. Это был 2002 год и картина «Поймай меня, если сможешь». В следующий тяжелый момент в моей жизни, когда я испытывала творческий кризис и хотела уйти из киноиндустрии, меня спас Фил Моррисон, предложивший роль в фильме «Июньский жук», за которую я получила свою первую номинацию на «Оскар», — призналась актриса.