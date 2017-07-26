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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    26 июля 2017

    Эмбер Роуз: «Канье Уэст настоящий тиран!»

    Модель поделилась подробностями отношений с супругом Ким Кардашьян

    На днях бывшая возлюбленная Канье Уэста сделала сенсационное признание относительно своих отношений с рэпером. «Я больше не могу молчать. Канье настоящий тиран! Хотя после нашего романа моя карьера пошла в гору, я до сих пор очень переживаю и чувствую себя разбитой. После нашего разрыва мне сложно начать с кем-то встречаться! Я боялась писать об этом раньше, так как у Канье очень влиятельные друзья и серьезная репутация», — призналась модель.

    Эмбер Роуз и Канье УэстФОТОGetty Images

    Напомним, Канье Уэст и Эмбер Роуз встречались в течение двух лет и расстались летом 2010 года. Но даже после этого музыкант не прекратил отпускать колкие комментарии в адрес модели. В частности, рэпер не раз высмеивал в социальных сетях внешность экс-возлюбленной. Модель, в свою очередь, дабы отомстить бывшему бойфренду, делилась с журналистами пикантными эпизодами их личной жизни.

    Эмбер Роуз и Канье Уэст
    Эмбер Роуз и Канье Уэст

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