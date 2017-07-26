Эмбер Роуз: «Канье Уэст настоящий тиран!»

На днях бывшая возлюбленная Канье Уэста сделала сенсационное признание относительно своих отношений с рэпером. «Я больше не могу молчать. Канье настоящий тиран! Хотя после нашего романа моя карьера пошла в гору, я до сих пор очень переживаю и чувствую себя разбитой. После нашего разрыва мне сложно начать с кем-то встречаться! Я боялась писать об этом раньше, так как у Канье очень влиятельные друзья и серьезная репутация», — призналась модель.