Эмбер Херд прокомментировала новость о расставании с Илоном Маском

В прошлые выходные в прессе появилась информация, что Эмбер Херд и Илон Маск расстались. Причиной разрыва СМИ назвали то, что миллиардер разочаровался в актрисе. Вчера Маск впервые прокомментировал свое расставание с Херд, заявив, что они с Эмбер остаются близкими людьми, которые все равно любят друг друга. Позже официальное заявление о разрыве с владельцем компании Tesla сделала и Херд.

«Быть все время на виду — значит постоянно оправдываться и объяснять свои поступки огромному количеству людей. Мне хотелось бы от этого дистанцироваться. Несмотря на то, что мы расстались, мы с Илоном ценим друг друга и по-прежнему являемся близкими людьми. Спасибо всем за поддержку и уважение нашей личной жизни в это непростое время», — написала актриса под фотографиями выложенных из цветов слов Love («Любовь») и Give («Отдавать») в Instargam.

Напомним, экс-влюбленные познакомились на съемках фильма «Мачете убивает». Тогда бизнесмен пытался ухаживать за Херд, но она уже была в отношениях с Джонни Деппом. Почти сразу после развода с Деппом у Эмбер начался роман с Маском.