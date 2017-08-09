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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    09 августа 2017

    Эмбер Херд прокомментировала новость о расставании с Илоном Маском

    Актриса впервые рассказала о разрыве с миллиардером

    В прошлые выходные в прессе появилась информация, что Эмбер Херд и Илон Маск расстались. Причиной разрыва СМИ назвали то, что миллиардер разочаровался в актрисе. Вчера Маск впервые прокомментировал свое расставание с Херд, заявив, что они с Эмбер остаются близкими людьми, которые все равно любят друг друга. Позже официальное заявление о разрыве с владельцем компании Tesla сделала и Херд.

    «Быть все время на виду — значит постоянно оправдываться и объяснять свои поступки огромному количеству людей. Мне хотелось бы от этого дистанцироваться. Несмотря на то, что мы расстались, мы с Илоном ценим друг друга и по-прежнему являемся близкими людьми. Спасибо всем за поддержку и уважение нашей личной жизни в это непростое время», — написала актриса под фотографиями выложенных из цветов слов Love («Любовь») и Give («Отдавать») в Instargam.

    Напомним, экс-влюбленные познакомились на съемках фильма «Мачете убивает». Тогда бизнесмен пытался ухаживать за Херд, но она уже была в отношениях с Джонни Деппом. Почти сразу после развода с Деппом у Эмбер начался роман с Маском.

    Эмбер Херд и Илон МаскФОТОSPLASH NEWS/GETTY IMAGES

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