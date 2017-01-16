Эмбер Херд перестала скрывать нового возлюбленного

13 января суд Лос-Анджелеса поставил окончательную точку в скандальном и затяжном бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд. Официально вернув статус single, актриса решила более не скрывать свои новые отношения: уже около полугода звезда встречается с 45-летним миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском, и вскоре пара заявит о себе публично.

«Эмбер на седьмом небе от того, что наконец развелась с Джонни. Но еще больше ее радует тот факт, что скоро она сможет открыто заявить об отношениях с Илоном, — сообщает источник таблоида The Mirror. — Во время Рождества она говорила друзьям, что сражена Маском наповал. Они уже строят совместные планы, ведь она свободна и может начать новую жизнь. Это — новая глава для них обоих».

Эмбер Херд и Илон Маск