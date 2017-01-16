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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Эмбер Херд перестала скрывать нового возлюбленного

Актриса готовится объявить об отношениях с миллиардером Илоном Маском

13 января суд Лос-Анджелеса поставил окончательную точку в скандальном и затяжном бракоразводном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд. Официально вернув статус single, актриса решила более не скрывать свои новые отношения: уже около полугода звезда встречается с 45-летним миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском, и вскоре пара заявит о себе публично.

«Эмбер на седьмом небе от того, что наконец развелась с Джонни. Но еще больше ее радует тот факт, что скоро она сможет открыто заявить об отношениях с Илоном, — сообщает источник таблоида The Mirror. — Во время Рождества она говорила друзьям, что сражена Маском наповал. Они уже строят совместные планы, ведь она свободна и может начать новую жизнь. Это — новая глава для них обоих».

Эмбер Херд и Илон Маск

Эмбер Херд и Илон Маск

Примечательно, что Эмбер Херд и Илон Маск знакомы довольно давно, но романтические отношения между ними завязались лишь прошлым летом на отдыхе в Майами. На тот момент оба состояли в браке: Эмбер была в разгаре развода с Джонни Деппом, Маск — с экс-супругой, британской актрисой Талулой Райли. На данный момент Херд и Маск оба формально свободны и готовы совершить каминг-аут как пара.

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