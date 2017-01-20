Эмбер Херд испытывает финансовые трудности после развода

В начале этой недели Эмбер Херд и Джонни Депп наконец официально развелись. После расставания с одним из самых высокооплачиваемых актеров Херд испытывает проблемы с финансами. Такой вывод западная пресса сделала из фотографий папарацци: на них актриса выходит из магазина «Все по 99 центов».

По решению суда после развода Эмбер Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность. Также ей достались два автомобиля, а вот из недвижимости звезда фильма «Ромовый дневник» ничего не получила.

Интересно, что, по слухам, сейчас актриса встречается с миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском. В ближайшем будущем Херд и Маск собираются официально объявить о себе как о паре.