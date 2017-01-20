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          20 января 2017

          Эмбер Херд испытывает финансовые трудности после развода

          После расторжения брака с Джонни Деппом актриса вынуждена экономить

          В начале этой недели Эмбер Херд и Джонни Депп наконец официально развелись. После расставания с одним из самых высокооплачиваемых актеров Херд испытывает проблемы с финансами. Такой вывод западная пресса сделала из фотографий папарацци: на них актриса выходит из магазина «Все по 99 центов».

          Эмбер Херд
          Эмбер ХердФОТОCousart/JFXimages/WENN.com/Legion-Media.ru

          По решению суда после развода Эмбер Херд получила семь миллионов долларов отступных, которые актриса хотела отправить на благотворительность. Также ей достались два автомобиля, а вот из недвижимости звезда фильма «Ромовый дневник» ничего не получила.

          Интересно, что, по слухам, сейчас актриса встречается с миллиардером, главой Tesla Motors и основателем PayPal Илоном Маском. В ближайшем будущем Херд и Маск собираются официально объявить о себе как о паре.


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