Елизавета Пескова встречается с французским бизнесменом

Об их отношениях известно мало. В мае Пескова и Вальдберг вместе посетили Каннский кинофестиваль. Познакомились они, скорее всего, в Париже, где Елизавета училась в школе бизнеса. Согласно данным прессы, Вальдбергу 20 лет (исполнилось в апреле), он руководит компанией по производству зажигалок Tazer Lighter. В планах Луи — продвижение и развитие бизнеса в России. На своей странице в Facebook Вальдберг перепостил запись главы Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» Рахмана Янсукова. «Сегодня на площадке «Аванти» встретились с Елизаветой Песковой и молодым предпринимателем из Франции — Луи! Мы поговорили о развитии французского бренда на российском рынке и в целом о молодежном предпринимательстве. Желаем Луи больших успехов в России», — подписал Янсуков видео встречи с Вальдбергом и Песковой. Елизавета Пескова, кстати, сотрудничает с «Аванти», о чем сама сообщила в начале июля. «С этой недели я стала частью команды «Аванти» — общественной площадки развития и поддержки патриотического воспитания и молодежного предпринимательства в России!» — написала она под одним из фото, размещенном в соцсети.