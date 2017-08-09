Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    09 августа 2017

    Елизавета Пескова встречается с французским бизнесменом

    Кто стал избранником 19-летней дочери пресс-секретаря президента РФ?

    Елизавета Пескова впервые за долгое время приподняла завесу над своей личной жизнью. Накануне она опубликовала в Instagram совместное фото с французским бизнесменом Луи Вальдбергом, с которым, по данным СМИ, у 19-летней дочери Дмитрия Пескова уже несколько месяцев роман.

    Об их отношениях известно мало. В мае Пескова и Вальдберг вместе посетили Каннский кинофестиваль. Познакомились они, скорее всего, в Париже, где Елизавета училась в школе бизнеса. Согласно данным прессы, Вальдбергу 20 лет (исполнилось в апреле), он руководит компанией по производству зажигалок Tazer Lighter. В планах Луи — продвижение и развитие бизнеса в России. На своей странице в Facebook Вальдберг перепостил запись главы Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» Рахмана Янсукова. «Сегодня на площадке «Аванти» встретились с Елизаветой Песковой и молодым предпринимателем из Франции — Луи! Мы поговорили о развитии французского бренда на российском рынке и в целом о молодежном предпринимательстве. Желаем Луи больших успехов в России», — подписал Янсуков видео встречи с Вальдбергом и Песковой. Елизавета Пескова, кстати, сотрудничает с «Аванти», о чем сама сообщила в начале июля. «С этой недели я стала частью команды «Аванти» — общественной площадки развития и поддержки патриотического воспитания и молодежного предпринимательства в России!» — написала она под одним из фото, размещенном в соцсети.

    Напомним, что два года назад, в возрасте 17 лет, Елизавета объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Юрием Мещеряковым, однако спустя полгода стало известно, что пара рассталась.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз