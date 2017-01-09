Елизавета II появилась на публике после болезни

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Королева Великобритании впервые после сильной простуды вышла в свет
Британская публика была обеспокоена состоянием здоровья королевы после того, как она не появилась на рождественских и новогодних службах англиканской церкви, главой которой она является. Особенно волнительными эти сообщения были с учетом того, что недавно стало известно о желании Елизаветы II отречься от престола в 2017 году. Уже сейчас часть полномочий она передает семье. Как отмечают британские эксперты, для многих сложно сразу принять новое положение дел, так как королева правила страной в течение 65 лет, и люди полагают, что она – нечто вечное и постоянное, как символ государства.
Однако пока она продолжает исполнять свои обязанности: так, недавно королева вместе со своим супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским, посетила воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины. Туда же приехал и принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон.
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