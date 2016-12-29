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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

29 декабря 2016

Елизавета II отречется от престола в пользу Чарльза

СМИ: королева официально оставит трон в начале следующего года

Королева Елизавета, в апреле отметившая 90-летие, готовится оставить трон спустя 65 лет — это рекорд для британской монархии. Стоит отметить, что в последнее время королева постепенно отходит от дел: реже появляется на публике, а недавно официально передала ряд опекаемых ей организаций другим членам своей семьи. Теперь заниматься благотворительным фондом «Спасем детей», приютами для животных, несколькими спортивными ассоциациями — в общей сложности 25 организаций — будут принцы Уильям и Гарри, а также принц Чарльз. Именно 68-летнего сына Елизаветы сегодня прочат в короли. На то, что Чарльз воцарится на престоле, указывает его неожиданная активность в последние недели. В частности, главным событием стала традиционная рождественская речь Чарльза. В эфире BBC «Thought for the Day» принц нарушил негласный запрет королевы-матери, заговорив о мировых проблемах, опасностях терроризма и прочих глобальных вызовах миру.

Чарльз и Елизавета II

Чарльз и Елизавета II

«Чарльз наконец продемонстрировал свои лидерские качества. Это была мощная и продуманная речь, многие аплодировали принцу за его мужество, за то, что он поднял актуальные проблемы», — писали британские СМИ, отмечая, что, хоть Чарльз и нарушил королевский протокол, это было «правильно и своевременно».

Кроме того, недавно принц впервые посетил православный Успенский собор, расположенный в лондонском районе Найтсбридж, а на Рождество был на традиционной англиканской службе вместе с Камиллой Паркер-Боулз и членами королевской семьи, но без Елизаветы. Официально сообщалось, что королева-мать простужена, поэтому врачи порекомендовали остаться ей дома. Пресса предполагает, что дело не только в плохом самочувствии, но и постепенном уходе в тень.

Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

На первый план будет выдвигаться Чарльз и Камилла, считают светские обозреватели. Это меняет планы, о которых сообщалось раньше — что Елизавета намерена передать престол внуку Уильяму. Комментариев пресс-службы Кенсингтонского дворца пока не было, но источники говорят, что королева Елизавета сделает заявление о выходе на пенсию в начале следующего года.

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