Елизавета II одобрила выбор принца Гарри

Несмотря на то, что представителей британской королевской семьи не раз обвиняли в чрезмерной консервативности, на днях стало известно, что Елизавета II готова поступиться традициями ради любимого внука. В частности, один из представителей Букингемского дворца, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что монаршая особа не собирается запрещать принцу Гарри встречаться с Меган Маркл: «Ее Королевское Высочество отлично понимает, что пришли новые времена. И сейчас благородное происхождение уже не так важно, как раньше. Правда, Елизавета немного недовольна тем фактом, что избранница принца Гарри не англичанка».