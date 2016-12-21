Елизавета II одобрила выбор принца Гарри

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Королева Великобритании не против, что ее внук встречается с актрисой
Несмотря на то, что представителей британской королевской семьи не раз обвиняли в чрезмерной консервативности, на днях стало известно, что Елизавета II готова поступиться традициями ради любимого внука. В частности, один из представителей Букингемского дворца, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что монаршая особа не собирается запрещать принцу Гарри встречаться с Меган Маркл: «Ее Королевское Высочество отлично понимает, что пришли новые времена. И сейчас благородное происхождение уже не так важно, как раньше. Правда, Елизавета немного недовольна тем фактом, что избранница принца Гарри не англичанка».
Напомним, информация о том, что брат принца Уильяма встречается с 35-летней американской актрисой, появилась в сети в конце октября и стала настоящим шоком для общественности. В частности, бывшие возлюбленные Гарри были крайне огорчены тем, что их экс-бойфренд начал встречаться с девушкой, которая «не подходит ему по статусу».
К слову, из-за негативной реакции общественности принцу даже пришлось делать официальное заявление в защиту своей подруги.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
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