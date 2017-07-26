Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    26 июля 2017

    Элизабет Херли встречается с Дэвидом Фостером?

    Актриса провела отпуск в компании бывшего мужа Иоланды Хадид

    С момента расставания со спортсменом Шейном Уорном в 2013 году Элизабет Херли приписывали разные романы: например, с сыном российского миллионера Александра Лебедева Евгением, с актером, коллегой по сериалу «Члены королевской семьи» Джейкобом Маскалом. Подтверждений этим слухам не было, новых поводов актриса не давала, предпочитая заниматься собой и детьми.

    Похоже, период затишья в личной жизни Элизабет кончился — накануне ее видели в аэропорту итальянского города Ольвия, что на Сардинии. В аэропорт Херли прибыла в компании композитора и продюсера Дэвида Фостера. 67-летний Фостер и 52-летняя Херли прошли таможенный досмотр, после чего остались вдвоем в пустом VIP-зале ожидания.

    Элизабет Херли, Дэвид Фостер

    Элизабет Херли, Дэвид Фостер

    Ни во время прохождения досмотра, ни ожидая подачи самолета (рейс был частным), пара никак не демонстрировала чувства друг к другу — в VIP-зале, например, оба уткнулись в свои смартфоны. Вскоре Дэвида и Элизабет пригласили к самолету, куда они отправились в сопровождении служащих и довольно быстро улетели в неизвестном направлении.

    Все это время актриса вела себя очень благожелательно: улыбалась окружающим и репортерам, что до Фостера, он был сосредоточен и выглядел так, словно оказался там случайно. Официальных комментариев по поводу романа звездной пары не было. Зато за последнюю неделю в аккаунтах обоих в Instagram появились фото, по которым можно предположить, что они действительно проводили время вместе. Фостер опубликовал снимок, сделанный на яхте, примерно те же интерьеры присутствуют на одном из фото, выложенных Элизабет в ее блоге.

    Напомним, в мае Дэвид Фостер завершил бракоразводный процесс с Иоландой Хадид. А месяц назад СМИ сообщили о возможном романе музыканта с Крис Дженнер — пару видели за ужином в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

    Белла, Иоланда, Джиджи Хадид и Дэвид Фостер

    Белла, Иоланда, Джиджи Хадид и Дэвид Фостер

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз