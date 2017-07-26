Элизабет Херли встречается с Дэвидом Фостером?

С момента расставания со спортсменом Шейном Уорном в 2013 году Элизабет Херли приписывали разные романы: например, с сыном российского миллионера Александра Лебедева Евгением, с актером, коллегой по сериалу «Члены королевской семьи» Джейкобом Маскалом. Подтверждений этим слухам не было, новых поводов актриса не давала, предпочитая заниматься собой и детьми.

Похоже, период затишья в личной жизни Элизабет кончился — накануне ее видели в аэропорту итальянского города Ольвия, что на Сардинии. В аэропорт Херли прибыла в компании композитора и продюсера Дэвида Фостера. 67-летний Фостер и 52-летняя Херли прошли таможенный досмотр, после чего остались вдвоем в пустом VIP-зале ожидания.