Элизабет Херли встречается с Дэвидом Фостером?

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Актриса провела отпуск в компании бывшего мужа Иоланды Хадид
С момента расставания со спортсменом Шейном Уорном в 2013 году Элизабет Херли приписывали разные романы: например, с сыном российского миллионера Александра Лебедева Евгением, с актером, коллегой по сериалу «Члены королевской семьи» Джейкобом Маскалом. Подтверждений этим слухам не было, новых поводов актриса не давала, предпочитая заниматься собой и детьми.
Похоже, период затишья в личной жизни Элизабет кончился — накануне ее видели в аэропорту итальянского города Ольвия, что на Сардинии. В аэропорт Херли прибыла в компании композитора и продюсера Дэвида Фостера. 67-летний Фостер и 52-летняя Херли прошли таможенный досмотр, после чего остались вдвоем в пустом VIP-зале ожидания.
Элизабет Херли, Дэвид Фостер
Ни во время прохождения досмотра, ни ожидая подачи самолета (рейс был частным), пара никак не демонстрировала чувства друг к другу — в VIP-зале, например, оба уткнулись в свои смартфоны. Вскоре Дэвида и Элизабет пригласили к самолету, куда они отправились в сопровождении служащих и довольно быстро улетели в неизвестном направлении.
Все это время актриса вела себя очень благожелательно: улыбалась окружающим и репортерам, что до Фостера, он был сосредоточен и выглядел так, словно оказался там случайно. Официальных комментариев по поводу романа звездной пары не было. Зато за последнюю неделю в аккаунтах обоих в Instagram появились фото, по которым можно предположить, что они действительно проводили время вместе. Фостер опубликовал снимок, сделанный на яхте, примерно те же интерьеры присутствуют на одном из фото, выложенных Элизабет в ее блоге.
Напомним, в мае Дэвид Фостер завершил бракоразводный процесс с Иоландой Хадид. А месяц назад СМИ сообщили о возможном романе музыканта с Крис Дженнер — пару видели за ужином в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
Белла, Иоланда, Джиджи Хадид и Дэвид Фостер