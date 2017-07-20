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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    20 июля 2017

    Элизабет Херли опубликовала откровенное видео в Instagram

    52-летняя актриса и модель продемонстрировала идеальную фигуру

    Элизабет Херли опубликовала в Instagram провокационный ролик, тем самым дав повод подписчикам в который раз восхититься ее прекрасной фигурой. На коротком видео 52-летняя звезда загорает топлес, уютно устроившись на лежаке в саду своего дома в Херефордшире.

    Напомним, что звезда вот уже несколько лет выпускает линию купальников Elizabeth Hurley Beach и зачастую сама выступает в качестве модели для демонстрации своих новых коллекций. Каждый новый снимок красавицы в бикини, которые регулярно появляются у нее в Instagram, сопровождается бурной реакцией со стороны поклонников модели. И это неудивительно: несмотря на возраст, Элизабет держит себя в отличной форме.

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