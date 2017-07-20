Элизабет Херли опубликовала откровенное видео в Instagram

Элизабет Херли опубликовала в Instagram провокационный ролик , тем самым дав повод подписчикам в который раз восхититься ее прекрасной фигурой . На коротком видео 52-летняя звезда загорает топлес , уютно устроившись на лежаке в саду своего дома в Херефордшире.

Напомним, что звезда вот уже несколько лет выпускает линию купальников Elizabeth Hurley Beach и зачастую сама выступает в качестве модели для демонстрации своих новых коллекций. Каждый новый снимок красавицы в бикини, которые регулярно появляются у нее в Instagram, сопровождается бурной реакцией со стороны поклонников модели. И это неудивительно: несмотря на возраст, Элизабет держит себя в отличной форме.