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    07 августа 2017

    Елена Подкаминская родила второго ребенка

    Звезда сериала «Кухня» снова стала мамой

    Актриса Елена Подкаминская родила второго ребенка — об этом помощница Елены рассказала журналу «СтарХит». По данным издания, дочь 38-летней Подкаминской появилась на свет 3 августа в одной из элитных клиник.

    Елена ПодкаминскаяФОТОStarface

    Отцом девочки стал 39-летний Денис Гущин, с которым актриса познакомилась, когда занималась перепланировкой квартиры: избранник Подкаминской занимается строительным бизнесом. Инсайдеры уточняют, что Елена и ее новорожденная дочь уже дома и чувствуют себя хорошо и что имя девочке родители еще не придумали.

    Для Подкаминской и Гущина девочка стала первым общим ребенком, однако у обоих есть дочери от предыдущих отношений. Пара вместе воспитывает 7-летнюю Полину, которую звезда сериала «Кухня» родила в браке с бизнесменом Александром Пляцевым.

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