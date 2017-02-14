Елена Летучая рассказала историю своей любви

Сегодня в честь Дня святого Валентина и первой годовщины свадьбы Елена Летучая решила признаться в своих чувствах в Instagram. В частности, телеведущая опубликовала на своей странице фотографию с супругом Юрием Анашенковым, сделанную в день их бракосочетания, сопроводив ее трогательной подписью: «Год назад я сказала «да»! Я счастлива. Счастлива, потому что люблю и любима! И именно сегодня, в этот день, я желаю каждому любви. Если она уже живет в вашем сердце — цените и оберегайте ее. Если еще нет, то не теряйте надежды обрести ее, ведь это самое настоящее счастье! С днем влюбленных».

Всего за пару часов этот снимок собрал больше 30 тысяч лайков и массу положительных комментариев: «Елена, и вас с праздником! На фото светитесь счастьем, сразу видно! Любви вам взаимной на долгие годы!», «Поздравляем! Бесконечного вам счастья», «Спасибо, Леночка! И вам самой бесконечной, преданной любви! Сохраните ее в ваших сердцах до самой глубокой старости!».