Елена Летучая отдыхает с мужем в Венеции

В конце 2016 года Елена Летучая объявила об уходе из шоу «Ревизорро». Знаменитая телеведущая пытается найти себе замену в программе «Школа Ревизорро», а пока на телеканале «Пятница!» детские заведения проверяет ее младшая помощница Ирина Ух. Летучая же готовится к открытию собственного кафе и наслаждается романтическим отпуском с мужем Юрием Анашенковым.

Елена и Юрий проводят каникулы в Венеции. В Instagram супруги выкладывают собственные фотографии на улочках города, живописные виды и снимки обеда из классических блюд итальянской кухни вроде пасты с морепродуктами.