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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    Елена Летучая отдыхает с мужем в Венеции

    Что происходит в жизни телеведущей после шоу «Ревизорро»?

    В конце 2016 года Елена Летучая объявила об уходе из шоу «Ревизорро». Знаменитая телеведущая пытается найти себе замену в программе «Школа Ревизорро», а пока на телеканале «Пятница!» детские заведения проверяет ее младшая помощница Ирина Ух. Летучая же готовится к открытию собственного кафе и наслаждается романтическим отпуском с мужем Юрием Анашенковым.

    Елена и Юрий проводят каникулы в Венеции. В Instagram супруги выкладывают собственные фотографии на улочках города, живописные виды и снимки обеда из классических блюд итальянской кухни вроде пасты с морепродуктами.

    Напомним, что Елена Летучая и Юрий Анашенков вместе с 2014 года. О помолвке телеведущая и бизнесмен объявили 14 февраля 2016-го. В прошлом августе они сыграли свадьбу на греческом острове Санторини.

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