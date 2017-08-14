Елена Летучая отдыхает с мужем в Венеции

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Что происходит в жизни телеведущей после шоу «Ревизорро»?
В конце 2016 года Елена Летучая объявила об уходе из шоу «Ревизорро». Знаменитая телеведущая пытается найти себе замену в программе «Школа Ревизорро», а пока на телеканале «Пятница!» детские заведения проверяет ее младшая помощница Ирина Ух. Летучая же готовится к открытию собственного кафе и наслаждается романтическим отпуском с мужем Юрием Анашенковым.
Елена и Юрий проводят каникулы в Венеции. В Instagram супруги выкладывают собственные фотографии на улочках города, живописные виды и снимки обеда из классических блюд итальянской кухни вроде пасты с морепродуктами.
Напомним, что Елена Летучая и Юрий Анашенков вместе с 2014 года. О помолвке телеведущая и бизнесмен объявили 14 февраля 2016-го. В прошлом августе они сыграли свадьбу на греческом острове Санторини.