Елена Летучая готова стать мамой

«Мне часто говорили: «Рожай для себя». Но я не хотела быть матерью-одиночкой и ждала мужчину, на которого смогу опереться, — поделилась Летучая в интервью Woman.ru. По словам Елены, ее муж — именно тот мужчина, которого она искала.

Летом 2016 года российская телеведущая Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. Спустя полгода после свадьбы ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о желании завести детей.

В планах у Елены стать мамой минимум дважды. «Я очень люблю детей и хочу, чтобы наша семья стала еще больше», — добавила телеведущая.

В настоящий момент у 38-летней Елены Летучей нет детей, а у ее 40-летнего супруга есть два сына от предыдущих отношений.