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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

Елена Летучая готова стать мамой

38-летняя ведущая шоу «Ревизорро» призналась, что задумалась о детях

Летом 2016 года российская телеведущая Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова. Спустя полгода после свадьбы ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о желании завести детей.

«Мне часто говорили: «Рожай для себя». Но я не хотела быть матерью-одиночкой и ждала мужчину, на которого смогу опереться, — поделилась Летучая в интервью Woman.ru. По словам Елены, ее муж — именно тот мужчина, которого она искала.


В планах у Елены стать мамой минимум дважды. «Я очень люблю детей и хочу, чтобы наша семья стала еще больше», — добавила телеведущая.

В настоящий момент у 38-летней Елены Летучей нет детей, а у ее 40-летнего супруга есть два сына от предыдущих отношений.

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