Елена Исинбаева станет мамой во второй раз

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева беременна. Вчера об этом сообщила генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Twitter. Сначала она поздравила с рождением второго сына шахматиста Сергея Карякина, а после добавила, что «второго ждет и Лена Исинбаева». Правда, сама спортсменка пока не подтвердила эту информацию.