Елена Исинбаева станет мамой во второй раз

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Самая титулованная спортсменка мира и ее супруг ждут ребенка
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева беременна. Вчера об этом сообщила генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Twitter. Сначала она поздравила с рождением второго сына шахматиста Сергея Карякина, а после добавила, что «второго ждет и Лена Исинбаева». Правда, сама спортсменка пока не подтвердила эту информацию.
Напомним, Елена замужем за 26-летним копьеметателем Никитой Петиновым. В 2014 году у них родилась дочь, которую назвали Евой, — тогда спортсменка прерывала карьеру на полтора года. А в августе 2016-го Исинбаева окончательно ушла из спорта: это случилось после недопуска до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Никита Петинов и Елена ИсинбаеваФОТО