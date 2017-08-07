Эксклюзив ELLE: стали известны причины ухода Андрея Малахова с Первого канала

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Телеведущий уходит в декретный отпуск!
Вот уже неделю одним из главных информационных поводов является обсуждение возможного ухода Андрея Малахова с Первого канала. Бессменный ведущий самого рейтингового ток-шоу страны не сделал на эту тему ни одного официального заявления. Впрочем, как сообщают инсайдеры, близкие к Малахову, причиной, по которой он покидает Первый канал, является декретный отпуск!
Оказавшиеся в распоряжении редакции фото звёздной пары, которые были сделаны во время отдыха в знаменитом Hotel Cala Di Volpe на Сардинии, подтверждают эту информацию. Судя по данным кадрам, супруга телеведущего Наталья Шкулева находится на серьёзном сроке беременности. Скрывать этот факт пара, очевидно, уже не планирует - тем более, что Наталья и Андрей ведут активный образ жизни и проводят время в обществе друзей и близких. Их соседями по отдыху стали дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, певец Филипп Киркоров, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, телеведущая Анна Чапман, бизнесмен Алишер Усманов, чья лодка украшает залив, и многие другие. Вчера Андрей Малахов и Наталья Шкулева появились на ужине в клубе Billionaire, где продолжал отмечать свой 50-летний юбилей их друг - итальянец Джанлука Вакки.
Предстоящее пополнение в семье пара пока не комментирует. Впрочем, источники, близкие к паре, сообщают, что именно беременность супруги телеведущего стала камнем преткновения в вопросе дальнейшей судьбы Малахова на Первом канале! Руководство, поставленное в известность, что телеведущий планирует уйти в декретный отпуск, встретило новость негативно. Суть конфликта оказалась в следующем: после сообщения телеведущего о желании уйти в отпуск по уходу за ребёнком, от нового продюсера ток-шоу поступил комментарий, что «Пусть говорят» — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер. Такая постановка вопроса, по сообщению источников, показалась ведущему абсолютно циничной и неприемлемой. Напомним, что в соответсвии с пунктом 2 статьи 256 ТК, отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.
Напомним, что Андрей Малахов около 25 лет является сотрудником Первого канала и считается самым рейтинговым телеведущим страны. Кроме того, Малахов - главный редактор журнала Star Hit. С супругой Натальей Шкулевой, бренд-директором и издателем ELLE в России, они познакомились на работе - оба медиапроекта входят в портфель компаний Hearst Shkulev Media.
У редакции нет точных сведений, когда именно должен появиться на свет долгожданный первенец, но, судя по эксклюзивным кадрам с отдыха пары, половина срока миновала. Мы желаем здоровья будущей маме и терпения отцу.