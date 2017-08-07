Эксклюзив ELLE: стали известны причины ухода Андрея Малахова с Первого канала

Вот уже неделю одним из главных информационных поводов является обсуждение возможного ухода Андрея Малахова с Первого канала. Бессменный ведущий самого рейтингового ток-шоу страны не сделал на эту тему ни одного официального заявления. Впрочем, как сообщают инсайдеры, близкие к Малахову, причиной, по которой он покидает Первый канал, является декретный отпуск!

Оказавшиеся в распоряжении редакции фото звёздной пары, которые были сделаны во время отдыха в знаменитом Hotel Cala Di Volpe на Сардинии, подтверждают эту информацию. Судя по данным кадрам, супруга телеведущего Наталья Шкулева находится на серьёзном сроке беременности. Скрывать этот факт пара, очевидно, уже не планирует - тем более, что Наталья и Андрей ведут активный образ жизни и проводят время в обществе друзей и близких. Их соседями по отдыху стали дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, певец Филипп Киркоров, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, телеведущая Анна Чапман, бизнесмен Алишер Усманов, чья лодка украшает залив, и многие другие. Вчера Андрей Малахов и Наталья Шкулева появились на ужине в клубе Billionaire, где продолжал отмечать свой 50-летний юбилей их друг - итальянец Джанлука Вакки.