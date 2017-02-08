Экс-бойфренд Ксении Собчак рассказал о своем романе с телеведущей

Танцовщик и хореограф Евгений Папунаишвили в 2010 году встречался с телеведущей Ксенией Собчак. Пара познакомилась на съемках телевизионного шоу «Танцы со звездами», где оба были участниками. Оказавшись в паре, Папунаишвили и Собчак стали испытывать интерес друг к другу, что в конечном итоге привело к головокружительному роману. «Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее — прекрасная семья. Это здорово!» — признался на днях Папунаишвили в эфире одной из телепрограмм.

Евгений Папунаишвили, Ксения Собчак

Стоит отметить, что тогда, в 2010-м, пресса писала об их отношениях, однако никаких доказательств, подтверждающих роман, не было. «В нашем бизнес-плане лав-стори подразумевается где-то к четвертой программе. Лав-пиар начнется с пятой, потом, естественно, интервью глянцевому журналу, оплаченный каким-нибудь изданием показательный отдых; ну и потом, конечно, как венец истории состоится большая шумная вечеринка, посвященная свадебным приготовлениям: все дарят подарки, оплачивают все; у нас большая программа и большой коммерческий план. За коммерцию в нашей паре отвечаю я», — говорила Ксения Собчак, и мало кто тогда верил в то, что эти слова подтверждают романтический интерес телеведущей к хореографу.

Выйдя в финал «Танцев со звездами», Ксения и Евгений, как сообщалось, вместе отдохнули в Италии, и, более того, Папунаишвили представил подругу своей маме. В итоге роман довольно быстро закончился и далее эта история особо прессой не муссировалась. Лишь недавно Папунаишвили вернулся к событиям того времени, коротко прокомментировав отношения с Собчак. В интервью одному изданию хореограф назвал роман с Ксенией «потрясающим», а то, что отношения завершились, «значит, так и должно было быть, не судьба».

Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили в шоу «Танцы со звездами»

Сейчас Евгений Папунаишвили встречается с итальянкой по имени Салима, которая, будучи паримахером-стилистом, осталась с ним в России. По крайней мере, продлила свой контракт ради любимого на два года. «Я захотела встречаться с Женей, потому что он мегапозитивный, очень человечный, добрый, сердечный и открытый. Он настолько добрый, что близок к итальянцам. Женя очень любит пасту, мы часто ужинаем в ресторане. А когда мы остаемся дома, я готовлю ему его любимое блюдо… Я им очень довольна и очень горжусь им как мужчиной. Знаю, что работа для него не просто работа, а страсть. Поэтому я счастлива за него. Я познакомилась с его родителями, они чудесные люди. Здесь я уже год. Я решила продлить свой контракт на два года ради него. А там посмотрим, как пойдет», — рассказала Салима журналу StarHit.