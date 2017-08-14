Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    Экс-«ангел» Victoria’s Secret Моника Ягачак вышла замуж

    Кто стал избранником и как прошла свадьба польской модели?

    Россиянка Вита Сидоркина — не единственная представительница Victoria’s Secret, которая этим летом пошла под венец. Ее коллега, экс-«ангел» Моника Ягачак, вышла замуж за сербского фотографа Бранислава Янкича.

    Хотя свадьба прошла еще в конце июля, 23-летняя модель несколько недель держала ее в секрете и лишь пару дней назад поделилась с подписчиками в Instagram фото с церемонии. Невеста выбрала лаконичное платье Kinga Mallis Bridal, которое дополнила накидкой и длинной фатой.

    Влюбленные отметили праздник на родине жениха, в сербском ресторане недалеко от города Нови-Сад. Поздравить молодоженов приехали модель Фрида Густавссон и сестра Моники Анна Ягачак-Михальска. Известно также, что вскоре новобрачные планируют отпраздновать свадьбу в Варшаве и уже пригласили на церемонию только самых близких друзей.

    Модель и фотограф объявили о помолвке в апреле прошлого года. Всего новоиспеченные супруги вместе около двух лет.

    Напомним, что в 2015-м Моника Ягачак стала «ангелом» Victoria’s Secret, однако в прошлом году разорвала контракт с брендом.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз