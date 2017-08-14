Экс-«ангел» Victoria’s Secret Моника Ягачак вышла замуж

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Кто стал избранником и как прошла свадьба польской модели?
Россиянка Вита Сидоркина — не единственная представительница Victoria’s Secret, которая этим летом пошла под венец. Ее коллега, экс-«ангел» Моника Ягачак, вышла замуж за сербского фотографа Бранислава Янкича.
Хотя свадьба прошла еще в конце июля, 23-летняя модель несколько недель держала ее в секрете и лишь пару дней назад поделилась с подписчиками в Instagram фото с церемонии. Невеста выбрала лаконичное платье Kinga Mallis Bridal, которое дополнила накидкой и длинной фатой.
Влюбленные отметили праздник на родине жениха, в сербском ресторане недалеко от города Нови-Сад. Поздравить молодоженов приехали модель Фрида Густавссон и сестра Моники Анна Ягачак-Михальска. Известно также, что вскоре новобрачные планируют отпраздновать свадьбу в Варшаве и уже пригласили на церемонию только самых близких друзей.
Модель и фотограф объявили о помолвке в апреле прошлого года. Всего новоиспеченные супруги вместе около двух лет.
Напомним, что в 2015-м Моника Ягачак стала «ангелом» Victoria’s Secret, однако в прошлом году разорвала контракт с брендом.