Экс-«ангел» Victoria’s Secret Моника Ягачак вышла замуж

Россиянка Вита Сидоркина — не единственная представительница Victoria’s Secret, которая этим летом пошла под венец. Ее коллега, экс-«ангел» Моника Ягачак, вышла замуж за сербского фотографа Бранислава Янкича.

Хотя свадьба прошла еще в конце июля, 23-летняя модель несколько недель держала ее в секрете и лишь пару дней назад поделилась с подписчиками в Instagram фото с церемонии. Невеста выбрала лаконичное платье Kinga Mallis Bridal, которое дополнила накидкой и длинной фатой.